Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Arte e spiritualità nelle opere di Marc Chagall in mostra ad Aosta

Sabrina Rappoli

Fino al 25 ottobre la mostra al Museo archeologico regionale di Aosta, ci mostra il rapporto dell'artista con la Bibbia, con la spritualità, un rapporto complesso, ma ricco di fascino

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ