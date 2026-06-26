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Lifestyle

Telefono spento, libro in mano: come funzionano i "ritiri letterari"

Costanza Ruggeri

Lasciare a casa lo stress (e spesso i cellulari) per concentrarsi sul ritmo lento delle pagine di un buon libro. Il tempo dedicato alla lettura diventa un’esperienza sociale che intercetta il bisogno contemporaneo di disconnessione, comunità e concentrazione “Weekend di lettura” è una delle principali tendenze del 2026 e su Pinterest le ricerche di idee per i cosiddetti “Reading retreat” sono aumentate del 265%. Tra i fan più convinti Millennial e Generazione Z

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