Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Abigail Assor: “Quello che siamo parla più forte delle nostre parole”

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

Due gemelli diversi e inseparabili, una lingua che li protegge dagli adulti e una notte che segna la fine dell’infanzia: la scrittrice racconta il suo nuovo romanzo, “La notte di David”, appena pubblicato da Marsilio. L’intervista durante “Incipit”, il programma di libri di Sky TG24

ascolta articolo

Si chiamano David e Olive, hanno dieci anni, sono gemelli, vivono in una grande casa sul fiume. Crescono insieme, anche se agli occhi degli altri non potrebbero essere più distanti. È attorno al loro legame che ruota il romanzo di “Incipit” di questa settimana. Si intitola "La notte di David", lo ha scritto Abigail Assor e in Italia lo ha pubblicato Marsilio nella traduzione di Luciana Cisbani. A raccontare il legame tra i due gemelli è Olive che, diventata adulta, rievoca il rapporto con il fratello fino a quella notte — fatale — che dà il titolo al romanzo, nell’estate dei loro dieci anni. "David e Olive si amano in un modo quasi tragico", racconta Assor in questa intervista, rievocando un legame indistruttibile, costruito dentro "un piccolo regno tutto loro". È lì che nasce la lingua Barbapapà, "una lingua fatta di onomatopee, di grugniti, una lingua senza vero senso", che diventa uno spazio protetto, "un luogo di libertà", separato dal mondo degli adulti che "cerca di metterli in categorie, di controllarli". "Quello che sono parla più forte di loro", osserva Assor, e  in quella lingua le domande dei più grandi sulla malattia, sulla "normalità" smettono di esistere: "Restano semplicemente loro due nel loro amore, e nel loro essere fratelli".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.

Lifestyle: Ultime notizie

Non solo aria condizionata, 9 trucchi per dormire con il caldo

Lifestyle

Le temperature roventi che stanno segnando l’estate 2026 possono avere ricadute negative sul...

Oroscopo del giorno, le previsioni dell'1 luglio segno per segno

Lifestyle

Al  via c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e...

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 30 giugno

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni...

Estate in Salento fra arte e storia millenaria

Lifestyle

Il Salento è una delle mete estive più amate dagli italiani. Sa coniugare il mare con l'arte e la...

5 foto

Supergirl: Riflessione Oscura, la Kara Zor-El di Francesca Michielin

Gabriele Lippi

Lifestyle: I più letti