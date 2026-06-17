Il tatuaggio artistico contemporaneo al MoMa di NY con Marco Manzo

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il tatuaggio artistico contemporaneo al MoMa di New York con l'artista Marco Manzo

Lifestyle

Appuntamento al 19 giugno per la presentazione del manifesto del tatuaggio artistico contemporaneo all'interno dell’Atlante dell'arte contemporanea. Per l'artista romano il tatuaggio è un'espressione artistica contemporanea, opera certificabile e patrimonio culturale da studiare, conservare e valorizzare

ascolta articolo

Appuntamento il 19 giugno 2026 al Museum of Modern Art di New York per un evento dedicato all’Atlante dell’Arte Contemporanea, nell’ambito del quale sarà dedicato un approfondimento alla ricerca artistica di Marco Manzo, artista visivo, tatuatore, scultore e designer che ha contribuito al riconoscimento del tatuaggio come linguaggio dell’arte contemporanea.

L’Atlante dell’Arte Contemporanea accoglie infatti un estratto del manifesto del tatuaggio artistico contemporaneo, il testo con cui Manzo affronta uno dei temi più rilevanti della disciplina: il riconoscimento del tatuaggio come espressione artistica contemporanea, opera certificabile e patrimonio culturale da studiare, conservare e valorizzare.

Il programma


L’approfondimento dedicato a Marco Manzo si articolerà in due momenti: il pirmo in cui verrà illustrato il percorso artistico di Marco Manzo, mentre poi il pubblico assisterà a una video-art performance in anteprima mondiale: una proiezione poetica sviluppata attraverso le nuove tecnologie e l’Intelligenza Artificiale, capace di animare tridimensionalmente le 66 lastre radiografiche realizzate dall’artista per la Biennale di Architettura di Venezia. Le opere sono state successivamente esposte anche ad Art Basel Miami e alcune prove d’autore, provenienti da una collezione privata, sono state donate quasi integralmente al Metropolitan Museum of Art di New York.

Il culmine dell’evento sarà rappresentato dalla presentazione integrale del Manifesto del Tatuaggio Artistico Contemporaneo, del quale l’Atlante pubblica un primo estratto. Attraverso una lettera aperta rivolta alle istituzioni museali internazionali, Marco Manzo propone una nuova prospettiva sul tatuaggio artistico: non più semplice decorazione del corpo, ma opera d’arte viva, capace di essere studiata, conservata, certificata e collezionata.

Lifestyle: Ultime notizie

Il tatuaggio artistico contemporaneo al MoMa di NY con Marco Manzo

Lifestyle

Appuntamento al 19 giugno per la presentazione del manifesto del tatuaggio artistico...

"Romanzo privato": Stefano Petrocchi racconta Maria Bellonci

Filippo Maria Battaglia

Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 giugno segno per segno

Lifestyle

Al via una nuova settimana ed una nuova giornata da affrontare: sarà ricca di eventi...

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 giugno: i numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì,...

Toy Story 5 arriva in Italia e Pop! celebra così il nuovo film

Lifestyle

Arriva nelle sale italiane il nuovo capitolo di una delle saghe più famose al mondo

Lifestyle: I più letti