Il nostro Paese si posiziona al sesto posto in Europa, registrando un incremento complessivo del 5,65% di spostamenti (dato superiore alla media continentale). Stando alle ultime rilevazioni dell'Indice Eco-Counter, in settimana i transiti sono cresciuti del 9,34%. Nel week-end, invece, si è registrato un calo dello 0,97%

La bicicletta può essere ormai considerata un mezzo di trasporto quotidiano per milioni di cittadini, non più soltanto uno strumento per appassionati. Nel 2025 l'utilizzo delle due ruote è cresciuto mediamente del 5% rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Lo certifica l'ultima rilevazione fornita dall'Indice Eco-Counter 2025, che ha monitorato i flussi ciclistici dell'anno appena trascorso in 12 nazioni europee. I dati evidenziano due trend distinti: un aumento del 6% dei passaggi nei giorni feriali, trainati dagli spostamenti verso il lavoro e le scuole, e un +2% di crescita nei fine settimana, legato al tempo libero e allo svago.

I Paesi sul podio: Belgio, Irlanda e Francia

Le politiche attive degli ultimi anni stanno premiando tre nazioni in particolare. Il Belgio (+14,55%) ha lanciato il piano BeCyclist 2.0, introducendo l'obbligo di targa per le nuove bici, agevolazioni fiscali uniformi e migliori parcheggi nelle stazioni. L'Irlanda (+13,65%) ha stanziato 677 milioni di euro per creare una rete ciclabile protetta di 3.500 km che collegherà 200 centri urbani. La Francia (+9,9%) continua la crescita strutturale iniziata nel 2019, favorita, nei dati rilevati lo scorso anno, anche da condizioni meteo particolarmente favorevoli

La situazione in Italia

L'Italia si posiziona al sesto posto in Europa, registrando un incremento complessivo del 5,65% di spostamenti in bicicletta (dato superiore alla media continentale). Stando alle ultime rilevazioni, in settimana i transiti sono cresciuti del 9,34%. Nel week-end, invece, si è registrato un calo dello 0,97%. Il bilancio italiano resta positivo nonostante un'infrastruttura urbana spesso inadeguata e ostile ai ciclisti. Interventi mirati sulla sicurezza potrebbero sbloccare un potenziale di crescita ancora maggiore.

Trend a lungo termine (2019-2025)

Rispetto al periodo pre-pandemico (2019), il traffico ciclistico globale in Europa è aumentato dell'8%. Dopo il picco eccezionale registrato nel 2020 e una successiva fase di assestamento, i volumi di traffico si mantengono stabilmente superiori rispetto a sei anni fa.