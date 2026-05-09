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Lifestyle

Camoni e Canziani, il duo delle meraviglie alla 61^ Biennale d'Arte

Sabrina Rappoli

L'artista e la curatrice Cecilia Canziani da anni collaborano insieme. La loro mostra al Padiglione Italia alla 61^Esposizione internazionale d'Arte della Biennale di Venezia si intitola "Con te con tutto". L'intervista

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