Letteratura rosa per ragazzi: la paura del corpo presenta il conto

Un saggio denuncia i tabù sul corpo e sull’affettività che, tra silenzi e imbarazzi, segnano la crescita di bambini e ragazzi. Il successo dei romance riflette questo vuoto educativo: senza dialogo, i giovani cercano altrove risposte, rischiando derive distorte e morbose
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