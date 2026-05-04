Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Letteratura rosa per ragazzi: la paura del corpo presenta il conto

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©Getty

Un saggio denuncia i tabù sul corpo e sull’affettività che, tra silenzi e imbarazzi, segnano la crescita di bambini e ragazzi. Il successo dei romance riflette questo vuoto educativo: senza dialogo, i giovani cercano altrove risposte, rischiando derive distorte e morbose

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ