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Biennale di Venezia, Buttafuoco: "L'arte è più potente di ogni prepotenza"

Lifestyle
©Getty

"Siamo qui immersi in una realtà sociale viva e siamo qui a nutrirci d'arte perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi". Ha esordito così il presidente dell'esposizione internazionale durante il primo appuntamento ufficiale della Biennale di Venezia presso la Polveriera Austriaca di Forte Marghera a Venezia

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Il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco è intervenuto al primo appuntamento ufficiale dell'esposizione internazionale, presso la Polveriera Austriaca di Forte Marghera a Venezia, con la presentazione delle opere degli artisti partecipanti selezionati da Koyo Kouoh: "Siamo qui immersi in una realtà sociale viva e siamo qui a nutrirci d'arte perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi". 

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