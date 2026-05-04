"Siamo qui immersi in una realtà sociale viva e siamo qui a nutrirci d'arte perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi". Ha esordito così il presidente dell'esposizione internazionale durante il primo appuntamento ufficiale della Biennale di Venezia presso la Polveriera Austriaca di Forte Marghera a Venezia