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Lifestyle

Kapwani Kiwanga: "Osservo il mondo e lo racconto con la mia arte"

Sabrina Rappoli

"Credo che gli artisti siano persone e che come tali per loro sia importante sentirsi ed essere liberi: la libertà è importante per tutti". Così, Kapwani Kiwanga, artista di fama internazionale, in mostra a Barcellona fino a settembre. L'abbiamo intervistata

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