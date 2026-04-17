Emilio Malerba, tra Scapigliatura e Novecento in mostra a Lucca

A cento anni dalla scomparsa del pittore milanese, la Fondazione Ragghianti di Lucca gli dedica un'ampia retrospettiva. Un centinaio di opere ne ripercorrono la carriera, dagli anni delle affiches, alla Scapigliatura, al gruppo Novecento
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