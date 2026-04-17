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Lifestyle

Emilio Malerba, tra Scapigliatura e Novecento in mostra a Lucca

Sabrina Rappoli
Le maschere, 1922, GNAMC, Roma. Foto di Alessandro Vasari

A cento anni dalla scomparsa del pittore milanese, la Fondazione Ragghianti di Lucca gli dedica un'ampia retrospettiva. Un centinaio di opere ne ripercorrono la carriera, dagli anni delle affiches, alla Scapigliatura, al gruppo Novecento

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