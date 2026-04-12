JOMO e comfort film, perché vogliamo restare a casa?

La JOMO descrive il piacere consapevole di rinunciare a eventi sociali per dedicarsi a sé stessi, spesso come risposta al sovraccarico emotivo e digitale contemporaneo. Questo fenomeno si intreccia con il ritorno a contenuti videoludici “comfort”, che riportano soprattutto Gen Z e Millennials a momenti "familiari", legati all’infanzia. Ma perché queste due tendenze sembrano andare nella stessa direzione? Per capirlo, ne abbiamo parlato con le dottoresse Giorgia Spina e Marta Cascio di @psicologia_istantanea