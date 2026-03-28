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Lifestyle

Van Dyck l'europeo, genio dell'Arte tra le Fiandre e l'Italia

Sabrina Rappoli
Anton van Dyck, Ritratto di una nobildonna genovese, Luigia Cattaneo Gentile (Strasburgo, Musée des Beaux-Arts)

Una sessantina di opere in mostra, provenienti da prestigiosi musei, raccontano il percorso artistico di un genio dell'Arte, nato e cresciuto ad Anversa e da lì sempre in viaggio per affinare la sua Arte

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