Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Il senso del graphic novel nelle scuole

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi
©Getty

Tra le nuove linee guida del ministero dei Licei spuntano anche i fumetti, consigliati nella loro versione autoconclusiva per i programmi di letteratura. Cosa è, come nasce, come si è sviluppato il romanzo grafico? E cosa ne pensano gli addetti ai lavori?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ