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Lifestyle

Ma poi, in fondo, come si misura la felicità?

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Getty

La classifica della felicità 2026 premia i Paesi nordici per il benessere sociale e la fiducia reciproca; l’Italia è 38ª, con solide basi sociali ma bassa fiducia istituzionale. La vera “felicità” nasce dalle relazioni e dall’impegno verso gli altri

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