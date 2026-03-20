“Slow” e sostenibile, il lusso viaggia su rotaie

Un'esperienza esclusiva e lenta tra le bellezze e le eccellenze d'Italia. Nato dalla collaborazione tra Orient Express, Arsenale Group e Trenitalia - Ferrovie dello Stato, La Dolce Vita Orient Express ha ottenuto la Certificazione di Sostenibilità DCA ESG (primo treno al mondo) per quel suo celebrare l’arte del viaggio consapevole e sostenibile attraverso esperienze ferroviarie uniche che valorizzano i paesaggi e le tradizioni più iconiche del Belpaese