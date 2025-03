Prophecy, il manga di Tetsuya Tsutsui sulle distorsioni del web

Il 24, 25 e 26 marzo arriva al cinema Prophecy, il primo film di produzione italiana (è prodotto da Brandon Box, che ha già adattato per il grande schermo le prime avventure del bonelliano Dampyr) ad adattare un manga. L’opera originale è scritta e disegnata da Tetsuya Tsutsui, pubblicata per la prima volta tra il 2011 e il 2013, portata in Italia da J-Pop in un cofanetto con tre volumi al prezzo di 20,70 euro.