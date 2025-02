Hitster, i party game perfetti per gli amanti del festival

La linea di party game, YAS! propone Hitster e Hitster Radio Italia, due giochi da tavolo per sfidare gli amici in coinvolgenti quiz musicali e scatenarsi intonando le hit degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston ascolta articolo

La 75a edizione del Festival è sempre più vicina e gli italiani non vedono l’ora di riunirsi per commentare le canzoni e i look dei cantanti in gara, dire la loro sulle gustose polemiche che immancabilmente si scatenano sul palco e incoronare il vincitore del FantaSanremo. Qua entra in gioco YAS!Games, la linea di party game più audace e irriverente di sempre. Hitster e Hitster Radio Italia sono due giochi da tavolo in cui i partecipanti devono dimostrare una conoscenza musicale impeccabile.

Hitster Hitster è un percorso attraverso 300 hit italiane e internazionali, ma anche una sfida che permette di allenare la memoria. In Hitster infatti ogni giocatore, a turno, pesca una Carta Canzone e, dopo averne scansionato il QR Code con l’App dedicata gratuita, dal suo smartphone sentirà partire le note di una delle celebri canzoni incluse nel gioco, di cui dovrà indovinare il periodo di uscita, o addirittura l’anno esatto, se è un vero nerd della musica. La vittoria va a chi per primo riesce a inanellare una sequenza cronologica di dieci canzoni. Un party game unico nel suo genere, che promette un’esperienza di gioco dinamica e travolgente, in grado di far assaporare a pieno le emozioni del Festival.

Hitster Radio Italia Per immergersi ancora di più nell'atmosfera sanremese c'è Hitster Radio Italia. Basata sullo stesso gameplay, questa versione ripercorre un secolo di meravigliosa musica italiana, proiettando tutti direttamente nella storia del festival di Sanremo e rendendo questo party game l'intrattenimento perfetto per chiunque sia un amante della musica italiana, prima dopo e durante il Festival. Hitster possiede una sua playlist di 300 canzoni selezionate Radio Italia, che include alcuni tra i grandi successi che hanno incantato il pubblico nelle storiche edizioni del Festival, ma anche i brani più famosi degli artisti che a breve calcheranno il suo palco, dalle giovani star come Elodie e Rocco Hunt fino alle icone intramontabili come Giorgia e Massimo Ranieri.