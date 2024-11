Gene Luen Yang: "Scrivere per i giovani è insegnargli a sopravvivere"

L'autore californiano di origine cinese era ospite del Lucca Comics con il suo editore italiano Tunué per presentare il suo ultimo graphic novel "Un anno per amarti". A Sky TG24 ha raccontato cosa significhi per lui l'identità culturale asiatico-americana. L'intervista

Saper raccontare i più giovani ai più giovani è un dono, e Gene Luen Yang lo possiede in quantità. Un anno per amarti è un delicatissimo coming of age che incrocia la rom-com senza rinunciare ai temi da sempre cari all’autore sinoamericano, primo fra tutti l’identità culturale delle seconde generazioni di americani nate da genitori provenienti dall’Asia. Per realizzare questo fumetto, pubblicato come gli altri suoi da Tunué, si è fatto accompagnare da LeUyen Pham, illustratrice di origine vietnamita dal tratto delizioso. Gene Luen Yang era ospite di Lucca Comics & Games, dove lo abbiamo incontrato per una lunga intervista.

Quali fumettisti ti hanno influenzato maggiormente mentre crescevi? Oh, non saprei… Quando ero molto giovane volevo diventare un animatore della Disney e penso di aver iniziato a esercitarmi nel disegno con lo stile dei cartoni Disney. Ecco, credo che questa sia stata una grossa influenza. Quando sono diventato più grande, ho iniziato a leggere i fumetti supereroistici e penso che chiunque sia cresciuto in America sia stato influenzato in qualche modo da Jack Kirby, anche solo dal modo in cui organizzava le tavole e le vignette. Anche se non lavori coi supereroi, penso che in qualche modo siamo tutti influenzati da lui. Alle superiori, poi, ho incontrato un amico che veniva dalla Germania per uno scambio studentesco, lui mi ha introdotto ad Asterix e ho iniziato a collezionarlo, e più o meno nello stesso periodo è uscito Bone di Jeff Smith. Al College, infine, ho iniziato a interessarmi al fumetto americano alternativo, da Art Spiegelman ai fratelli Hernandez, per poi approcciarmi ai manga intorno ai 20 anni, principalmente Osamu Tezuka. Sono tanti artisti e tante opere.

Vorrei cominciare dall’inizio, dalla prima volta che hai realizzato che volevi fare il fumettista. Ti ricordi quel momento? Sì, ero in quinta elementare, avevo 10 o 11 anni e mia mamma mi aveva comprato un fumetto nella libreria del nostro quartiere. Appena ho finito di leggerlo ne ero già innamorato, e la cosa bella dei fumetti è che chiunque può farli, così ho iniziato a realizzarli da subito. Avevo un amico di nome Jeremy, facevamo fumetti insieme e li vendevamo ai nostri compagni di classe per 50 centesimi la copia. Ecco come è iniziata…

Un anno per amarti è la tua prima storia d’amore. Come mai hai deciso di farne una?

Beh, in parte la storia è ispirata alla relazione con mia moglie. Abbiamo iniziato a frequentarci al college e lei odiava davvero il giorno di San Valentino perché pensava fosse una truffa per vendere dolci e bigliettini. Io però volevo festeggiare quella giornata con lei perché lei mi piaceva e così ho trovato un modo per convincerla dicendole che in realtà la portavo fuori per il Capodanno lunare, che quasi sempre cade a febbraio, spesso vicino a San Valentino. E ha funzionato, lei ha accettato di uscire con me e ora siamo sposati. Da quel momento, il Capodanno cinese ha iniziato ad avere questo aspetto romantico, inoltre mi sembrava veramente interessante che una festa orientale e una occidentale fossero sempre così vicine. Insomma, volevo fare un fumetto su questo e volevo fare una commedia romantica, perché è un genere che mi piace al cinema, e volevo mettermici alla prova.

Una cosa che mi ha sorpreso è che di solito lavori ai tuoi titoli creator owned come autore unico, qui invece hai scelto di affiancarti a un’altra artista, LeUyen Pham. Come mai?

Ci sono alcune storie a cui penso che il mio stile di disegno non sia adatto, e LeUyen Pham è una delle migliori illustratrici d’America. Prevalentemente disegna libri per bambini ma ha anche fatto qualche fumetto ed è fenomenale. Penso anche che, avendo una giovane donna come protagonista della storia, avevo bisogno di una voce femminile. E lei non si è limitata a disegnare la storia, ne ha anche scritto alcune scene interamente da sola, come per esempio la scena finale con Val e il padre.

Forse anche per il fatto che è di origine vietnamita, come la protagonista della storia. E ci sono delle frasi in vietnamita, le ha scritte lei?

È stata sua madre, per la precisione. In realtà abbiamo parlato sul background che dovesse avere la nostra protagonista e quando LeUyen ha accettato di collaborare con me abbiamo deciso di renderla vietnamita.