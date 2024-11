Abel Ferrara recita San Francesco a Roma

Grande successo di pubblico per la pop up performance del regista newyorkese sui versi di Gabriele Tinti. Dopo la lettura delle poesie “Rovine-Ruins” su celebri opere d’arte come la Pietà Rondanini di Michelangelo, il Pugile a riposo di Lisippo (lette da Kevin Spacey) e il Cristo alla Colonna del Mantegna – le cui vicende sono raccontate nelle puntate 8, 13 e 45 del podcast trafug’Arte. Ferrara recita ora i versi che Tinti dedica alla sofferenza di San Francesco