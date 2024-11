I Rostri della Battaglia delle Egadi

Nella puntata #58 di Trafug’Arte il racconto dell’incredibile ritrovamento del primo rostro della battaglia delle Egadi, quella in cui i romani sconfissero i cartaginesi imponendosi come signori incontrastati del Mediterraneo occidentale. Prima del ritrovamento di questo rostro, della battaglia si conosceva la storia solo grazie ad antichi autori come Polibio e Diodoro Siculo