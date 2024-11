Trentino, presentata a Milano la stagione invernale 2024/2025

Tra i servizi offerti ci sono più di 800 chilometri di piste, un parco di 226 impianti tra i più moderni dell’arco alpino attivi da meno di 15 anni con standard di sicurezza tra i più elevati in Europa, telecabine con gondole da 8 a 16 posti, seggiovie ad agganciamento automatico, funivie di nuova generazione e impianti più veloci e confortevoli, con sedute riscaldate ascolta articolo

Presentata a Milano la stagione invernale 2024/2025 del Trentino, un appuntamento dedicato ai media nazionali per svelare in anteprima le novità e le offerte della Regione per i prossimi mesi. Il Trentino si appresta a vivere un inverno ricco di eventi sportivi di grande rilevanza come la celebre Marcialonga, il Tour de Ski e la gara di sci alpino 3-Tre, tutti eventi che strizzano l'occhio alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, di cui il Trentino sarà protagonista.



Gli ospiti presenti La presentazione, moderata dalla campionessa di volley Rachele Sangiuliano e dal giornalista sportivo Zoran Filicic, ha riunito alcuni tra i principali rappresentanti del turismo trentino come Gianni Battaiola e Maurizio Rossini di Trentino Marketing, Elisa Maccagni del Consorzio Dolomiti Superski, Fabio Sacco di Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Massimo Feruzzi amministratore Unico di JFC Consulenza Turistica e Territoriale, ma anche Simone Elmi, Guida Alpina di Molveno, Daniela Vecchiato, direttrice APT Alpe Cimbra e Giacomo Bertagnolli, campione paralimpico di sci alpino. Sono stati anche trasmessi i videosaluti di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e del campione norvegese di sci alpino Aleksander Aamodt Kilde, testimonial dello spot della nuova campagna internazionale del Trentino.

I servizi offerti nella nuova stagione Tante le novità di quest'anno: nelle skiarea del Trentino gli sciatori troveranno 800 chilometri di piste e un parco di 226 impianti tra i più moderni dell'arco alpino, con un'età media di esercizio inferiore ai 15 anni con standard di sicurezza tra i più elevati in Europa. Sono presenti anche telecabine con gondole da 8 a 16 posti, seggiovie ad agganciamento automatico, funivie (D-Line e Funifor) di nuova generazione, nonché impianti più veloci per ridurre le code ai tornelli di accesso, più sicuri e di comfort più elevato, come le seggiovie con carena o le sedute riscaldate.

Il futuro del turismo Invernale Secondo un'anteprima della ricerca previsionale 2024-2025 dell'Osservatorio Italiano del Turismo Montano mostrata da Massimo Feruzzi, nel settore è cresciuta la presenza di turisti giovani, con una buona capacità di spesa ma con una minore fedeltà alle destinazioni abituali. Si registra anche un aumento della clientela internazionale, mentre il pubblico italiano appare meno propenso a prenotare in anticipo. I visitatori, inoltre, sono più attenti all’impatto ambientale e al rapporto tra uomo e natura.

Trentino protagonista di Milano-Cortina 2026 Nel suo videomessaggio il presidente del Coni Giovanni Malagò ha ricordato come "Il Trentino è un territorio che rappresenta il cuore pulsante dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. In programma ci saranno ben 60 gare tra olimpiadi e paralimpiadi. È giusto accompagnare questa avventura olimpica con una serie di iniziative e competizioni che rinsaldano il legame del Trentino con molte discipline sportive". Tito Giovannini, rappresentante trentino della Fondazione Milano Cortina 2026, ha invece spiegato come il Trentino stia "investendo con grande impegno per dotarsi di impianti di altissimo livello in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Parliamo dello stadio del salto di Predazzo, dello stadio del fondo di Tesero e del Villaggio Olimpico e Paralimpico in Val di Fiemme. Un aspetto fondamentale è anche il ruolo dei volontari: figure chiave per il successo dell’evento. Da quando è stata aperta la possibilità di candidarsi come volontario, si è registrato un entusiasmo straordinario, con circa 55 mila richieste fino a oggi".