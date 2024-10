Al Lucca Comics arriva una novità firmata Yas!Games

Si chiama Party Gamers ed è il nuovo podcast di Yas!Games, brand di giochi da tavolo famoso per prodotti come "What do you meme?" o "Stupid Deaths", realizzato in collaborazione con Wtlk. In uscita questo ottobre, a dirigere il prodotto c'è il duo comico I PanPers che, nelle otto puntate, giocheranno a otto diversi giochi della casa di produzione in compagnia di tre ospiti fissi: Davide Calgaro, Yoko Yamada e Francesco Posa. La serie sarà disponibile su YouTube, Spotify e sulle altre principali piattaforme di streaming.