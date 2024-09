Tradotta in 40 lingue, con all'attivo milioni di copie vendute, la 33enne irlandese è, anche in Italia, un fenomeno editoriale e culturale. L'edizione in inglese del suo ultimo romanzo è uscita nel mondo il 24 settembre ed è stata celebrata con feste e countdown, anche oltreocenao. Ma qual è il segreto del successo editoriale di questa millennial che evita di mettersi in mostra ma che non ha paura di definirsi "marxista" e di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla "catastrofe" a Gaza?