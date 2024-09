Si stima che un raro quadro della serie "L'empire de lumières" di René Magritte verrà venduto all'asta per non meno di 95 milioni di dollari. La sua vendita, durante l'asta che si terrà da Christie's a New York questo autunno, rappresenterebbe una somma da record per l'artista surrealista. Il quadro, realizzato nel 1954, è uno dei 27 dipinti in cui Magritte ha esplorato il tema della luce, raffigurando un cielo illuminato dal sole sopra una scena di strada oscurata, giocando con un senso di dualità e illusione e creando un senso di incongruenza.