Che fine ha fatto la classe operaia? La risposta è nella letteratura

La fabbrica è in crisi e gli operai, che non sono più solo quelli con le tute blu, cercano un nuovo posto nella contemporaneità e nelle storie. Ne abbiamo parlato con Alberto Prunetti, direttore del Festival di Letteratura Working Class. "Sembra paradossale, ma, proprio dopo un periodo in cui tutti dicevano che le classi sociali non esistono più, in diversi Paesi c'è stato un rifiorire di opere letterarie che riportano al centro la classe lavoratrice e i suoi conflitti", ha spiegato a Sky TG24 Insider