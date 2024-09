Sabrina Efionayi: “Basta ipocrisie sulla cittadinanza”

Autrice napoletana, classe '99, Efionayi ha iniziato a scrivere da giovanissima. Ora è in libreria con il suo secondo romanzo "Padrenostro" che è quello della svolta. "Per tanto tempo ho lasciato che ciò che era all'esterno - racconta a Sky TG24 - definisse anche la mia scrittura personale. Ora ho capito che è importante differenziare in certi momenti quello che scriviamo con quello che siamo"