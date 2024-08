Saggista e docente, 18 anni fa ha fondato la Penny Wirton, scuola di italiano per immigrati che oggi conta 65 sedi in Italia, e si basa su un modello unico: niente voti, niente classi, e un rapporto uno a uno. “Ho sempre insegnato a ragazzi difficili, ma vedo sempre in ognuno di loro la capacità di rialzarsi dopo essere caduti”. E alcune delle loro storie, racconta, gli sono rimaste dentro. Come quella di Kaliq, che gli ha chiesto di accompagnarlo da sua madre in Gambia