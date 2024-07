Giacomo Papi: "Il comico non può esistere in un mondo felice"

"Nel primo congelatore c’erano i caprioli, nel secondo i cinghiali dei boschi intorno al castello, nel terzo i fagiani e gli uccelletti di passo cacciati da Klaus. Nel quarto c’era Klaus". Così inizia il giallo di cui parliamo questa settimana. Lo ha scritto Giacomo Papi e si intitola "La piscina" (Feltrinelli, pp. 240, euro 18): ruota attorno alla morte di Klaus Signori, un artista di fama mondiale che vent’anni prima, per sfuggire al frastuono del mondo, si è ritirato in solitudine in un castello nel cuore dell’Umbria. Ed è lì, che sulla soglia degli 80 anni, decide di convocare parenti e collaboratori che accorrono immediatamente, non tanto per festeggiarlo ma nella speranza di ottenerne l’eredità. Solo che Klaus viene ritrovato morto appunto, rannicchiato dentro un freezer. Da qui prende avvio il giallo di Papi, che - come tutti i suoi romanzi - ruota attorno al rovesciamento e al disvelamento ironico e spesso inatteso.

"Ho voluto giocare con un presupposto implicito dei gialli alla Agatha Christie: la differenza di classe, fra ricchi e poveri - dice Papi durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - Nel giallo vittoriano, questo tema è lasciato sullo sfondo, e tuttavia in realtà quando si dice 'l'assassino è il maggiordomo' si dice esattamente questo: l'assassino è il maggiordomo perché c'è una tensione fra fra ricchi e poveri appunto". Nell'intervista Papi parla del legame tra logico e comico e del rapporto del giallo con l'ironia: "Nel riso c'è sempre qualcosa di demoniaco - osserva - Il comico non può esistere in un mondo pacificato e felice. Il motivo per cui il 'Paradiso" di Dante è molto più noioso dell''Inferno' è proprio questo: comico e tragico hanno bisogno del dolore, sempre".

