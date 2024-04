A Disneyland Paris arriva "Disney Adventure World". E non solo

Il parco alle porte di Parigi si rinnova, a partire dall’apertura della nuova Land World of Frozen, un’area immersiva dedicata al mondo di Frozen dei Walt Disney Animation Studios. Ristrutturazioni in vista anche per il Disney Village e il Davy Crockett Ranch ascolta articolo

Disneyland Paris si rinnova. Grazie a un investimento di 2 miliardi di euro, il parco Walt Disney Studios verrà completamente rifatto e continuerà a espandersi con nuove aree tematiche che si aggiungeranno al Marvel Avengers Campus, aperto nel 2022, e agli universi Pixar, arrivando a raddoppiare la sua superficie. Per celebrare questo nuovo capitolo, il Parco Walt Disney Studios cambierà il suo nome in “Disney Adventure World” quando aprirà la nuova Land World of Frozen, una nuova area immersiva dedicata al mondo di Frozen dei Walt Disney Animation Studios. Per rendere un soggiorno a Disneyland Paris ancora più magico ed interattivo, l’intero Resort nei prossimi anni continuerà a migliorare le offerte proposte ai suoi visitatori ristrutturando il Disney Village e il Davy Crockett Ranch.

“Ecco come cambiamo la storia del parco” “Oggi stiamo cambiando la storia del Parco Walt Disney Studios”, ha dichiarato Tom Fitzgerald, Walt Disney Imagineering Chief Storytelling Executive e Senior Creative Executive di Disneyland Paris. “Fino ad oggi gli ospiti – ha aggiunto – avevano la possibilità di sbirciare nel dietro le quinte delle riprese cinematografiche. D’ora in poi, saranno invitati a celebrare le grandi franchise Disney e ad intraprendere un’avventura in mondi immersivi”.

Entusiasta anche la presidente di Disneyland Paris, Natacha Rafalski: “Con il nostro impegno a superare i confini dell’immersione e dell’innovazione, stiamo creando nuove esperienze mozzafiato e momenti spettacolari a Disney Adventure World. Il Parco offrirà avventure uniche in mondi coinvolgenti e sarà un complemento perfetto per il Parco Disneyland”.

La location Questo mondo immersivo nascerà sulle rive di Adventure Bay, uno specchio d’acqua di 70.000m3 con un bellissimo litorale paesaggistico e una passeggiata centrale che farà da porta d’accesso ai nuovi universi tematici che lo circonderanno. Al di là del suo aspetto scenografico, Adventure Bay diventerà un importante luogo di intrattenimento a 360°. Il Parco sarà dotato delle più moderne tecnologie per offrire impressionanti spettacoli d’acqua con fontane, musica, luci ed effetti speciali che incanteranno gli ospiti di tutte le età.

Debuttato i nuovi show, tra cui il musical ispirato ad Alice Oltre al secondo Parco, l’intero Resort sta subendo cambiamenti significativi. A partire dagli spettacoli, che si amplieranno con due nuove proposte, tra cui uno show musicale ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Disney Animation che debutterà in primavera: Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland. A partire dal 25 maggio, Alice, la Regina di Cuori e molti altri, torneranno nel Paese delle Meraviglie per un nuovo ed elettrizzante spettacolo nel Parco Walt Disney Studios.