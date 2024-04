Bologna Children's Book Fair, al via la 61esima edizione

Il 2024 accoglie la Slovenia come Paese Ospite d’Onore : occasione per gli editori di tutto il mondo di entrare in contatto con il ricco panorama editoriale del Paese, promosso in fiera attraverso And then what happens?, mostra che espone le opere di 59 artisti dell’illustrazione slovena contemporanea, e numerosi panel, e in città con attività per il grande pubblico.

Torna nel 2024 per la sua terza edizione lo Spotlight on Africa, il programma realizzato con il sostegno di Agenzia ICE e MAECI che offre uno spazio di rilievo a circa 30 eccellenti editori africani da 15 paesi del continente, invitati in un’area espositiva dedicata all’interno di BCBF. In calendario un programma di matchmaking tra editori africani, italiani e internazionali, insieme a occasioni di networking e seminari su temi chiave dell’industria editoriale tenuti da professionisti internazionali del settore. In aggiunta al ricco programma di eventi, grazie alla collaborazione tra BCBF, Aké Arts and Book Festival e Mimaster Illustrazione, viene lanciato un corso di illustrazione online per illustratori africani e un contest per una mostra nel 2025.

Le mostre del Bologna Children’s Book Fair 2024

Accanto alla tradizionale Mostra Illustratori trovano posto le personali di Paloma Valdivia, Inês Oliveira e Andrea Antinori (autori rispettivamente: della copertina dell’Illustrators Annual 2024, della Visual Identity 2024 della fiera, e vincitore del Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM) e Mauro Evangelista. Visioni. Illustrazioni 1991 | 2024, dedicata all’artista e fondatore della Scuola d’Illustrazione, da poco scomparso.

Ancora, la novità rappresentata dalla prima edizione della mostra Chinese Excellence in Children's Illustration, che porta all'attenzione dell’editoria mondiale riunita a BCBF il meglio dell’illustrazione cinese; per la prima volta, The Original Art. Celebrating The Fine Art Of Children’s Book Illustration, la mostra del premio The Original Art, presentata dalla Society of Illustrators di New York; la raccolta dei migliori progetti editoriali candidati ai BRAW The BRAW Amazing Bookshelf e And then what happens? esposizione del meglio dell’illustrazione slovena contemporanea, organizzata dal Paese Ospite d’Onore 2024; Reading for a Healthy Planet: Inspiring Children’s Books to Help Achieve a Sustainable Future, una selezione di libri sul tema della sostenibilità, per richiamare l’attenzione su questo fondamentale tema in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e IPA - International Publishers Association; When Everything Matters, omaggio all’illustrazione ucraina, in collaborazione con Pictoric e International Book Arsenal Festival; il tradizionale Silent Book Contest - Gianni De Conno Award, per finire con la mostra di BolognaBookPlus: Jackets Off, dedicata alle diverse interpretazioni della copertina di Guerra e Pace pubblicate in tutto il mondo.

I Premi del Bologna Children's Book Fair

Come ogni anno la Bologna Children’s Book Fair è l’occasione per l’assegnazione dei più importanti riconoscimenti ai diversi settori dell’editoria mondiale.

Il BOP - Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, dedicato ai migliori editori per ciascuna area del mondo; i BolognaRagazzi Awards, dedicati ai migliori libri e divisi in più categorie, compresa la categoria speciale 2024 I Mari e la nuova categoria permanente Toddler; il BolognaRagazzi CrossMedia Award, per i progetti editoriali trasposti con successo su altre piattaforme. Quest’anno anche il premio speciale The Extraordinary Award to an Extraordinary Book a Bambini nascosti di Franco Matticchio (Vànvere Edizioni) per la capacità di restituire un lucido e magistrale ritratto dell’invisibilità dell’infanzia, un omaggio poetico e disilluso a tutti i bambini smarriti, nascosti e perduti di ogni tempo. Torna in fiera anche la proclamazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Migliore narrazione per immagini. E ancora il concorso di traduzione In Altre Parole, dedicato in questa 14ª edizione alla lingua slovena in omaggio alla Slovenia, Paese Ospite d’Onore 2024; la 6ª edizione del Premio Carla Poesio, riconoscimento per la miglior tesi italiana di laurea in Letteratura per l’infanzia. Ancora, le opportunità per i selezionati della Mostra Illustratori: l’ARS IN FABULA - Grant Award e il Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM. I premi di BolognaBookPlus: Talking Pictures, dedicato a migliori visual book dall’Ucraina; l’Indie Authors Book Jacket Award, con l’obiettivo di dare visibilità alle migliori copertine di autori autopubblicati; e i Bologna Licensing Awards, premi per licenzianti/agenzie, licenziatari e retailer relativi allo sviluppo di properties e brand nel corso del 2023. BCBF offre anche il proprio palcoscenico mondiale all’assegnazione di importanti riconoscimenti di settore: l’Astrid Lindgren Memorial Award, il premio Hans Christian Andersen Award e gli IBBY Reading Promotions Awards.