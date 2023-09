Libri per bambini, tra funghetti parlanti e gnomi arriva l’autunno!

4/6

La casa di Lola di Nadine Brun-Cosme Edizioni Clichy, 2023 Lola vive in una bellissima casa in cima alla collina, e dalla sua terrazza vede un campo e un piccolo bosco. Un giorno scorge qualcosa che brilla in lontananza, e per la prima volta si allontana da casa: arriva a un lago azzurro e tiepido, in cui fa il bagno e ascolta il rumore delle onde. Proprio mentre pensa che potrebbe fermarsi lì per sempre, tanto è bello e piacevole, una luce che non ha mai visto prima la attira nel bosco…