Il Fatal Error di Gianni Lucchesi in mostra a Volterra

Tra le luci e le ombre dei sotterranei si entrerà in contatto con una possibile percezione dell’errore. “Fatal Error” è infatti tecnicamente il crash, l’improvviso e inaspettato messaggio che ci comunica il blocco, l’arresto irreversibile e non richiesto del sistema.

Quale sfida ha dovuto affrontare per realizzare queste opere?

Ne ho commessi tanti, spesso hanno costituito parte fondamentale del mio percorso di crescita e consapevolezza. Alcuni non li ho immediatamente elaborati e mi hanno lasciato delle ferite, altri, al contrario, mi hanno dato la possibilità di rinnovarmi.

Sì, del resto … chi non ha mai commesso un errore fatale?

Biografia di Gianni Lucchesi

Gianni Lucchesi è nato a Pisa nel 1965. Inizia la sua attività artistica nel 1985 e partecipa a numerose mostre ed eventi di rilievo sia nazionale che internazionale.

Nel 2006 riceve a Roma il premio internazionale Cisdac (Centro Italo Svizzero di Arte Contemporanea). Partecipa alla Biennale di Casablanca del 2014 e dal 2016 al 2019 a quattro edizioni del Museo della Follia curato da V. Sgarbi.

Ha vinto concorsi d’arte contemporanea e realizzato opere pubbliche come il monumento a Sandro Pertini a Savona. Nel 2018 e nel 2019 ha lavorato per il Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa con la regia di Alberto Bartalini.

Dal 2019 espone in mostre curate e presentate da Nicolas Ballario. Nel 2021 vince il concorso per la realizzazione del monumento a S. Pertini a Savona. Attualmente finalista al Premio Arte per la targa Scultura e al premio ExibartPrize e vincitore del PremioArte Targa Instagram Cairo Editore 2022.