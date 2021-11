Premio Guidarello, tra i vincitori Maria Latella

Si è tenuta il 13 novembre, al teatro Alighieri di Ravenna, la cerimonia per il 50esimo premio per il giornalismo d’autore organizzato da Confindustria Romagna. Al Generale di Corpo d'Armata, Teo Luzi , è andato il Guidarello ad honorem "per l'impegno straordinario". Per la sezione radio/televisione il riconoscimento è andato alla giornalista Maria Latella per le interviste su SkyTG24

A condurre la serata per la consegna dei riconoscimenti è stato Bruno Vespa, che presiede la giuria nazionale, insieme a Margherita Ghinassi. La serata si è aperta con un tributo al settimo centenario della morte di Dante, con l’esibizione del Maestro Raffaello Bellavista, pianista e cantante lirico, che ha interpretato al pianoforte una composizione di Franz Liszt dedicata al Sommo Poeta, la “Dante sonata”. Quest’anno è stato consegnato anche un Guidarello speciale alla Memoria per ricordare la figura dell’imprenditore Paolo Passanti, scomparso un anno fa, nella duplice veste di guida associativa prima, e componente del Comitato dei Garanti del Premio poi. “Un ruolo che ha interpretato fino all’ultimo con scrupolo e passione, fornendo contributi sempre validi e mirati – ha spiegato Maggioli - Passanti è stato Presidente dell’associazione ravennate dal 1985 al 1992, di Confindustria Emilia-Romagna dal 1990 al 1992 e successivamente di Federturismo, Consigliere incaricato del Centro Studi Confindustria e Consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro): con visione e lungimiranza aveva capito che occorreva andare oltre i perimetri tradizionali, anche nel nostro mondo. A Ravenna intrecciò strettamente sensibilità industriale e culturale dando nuova linfa al Premio Guidarello, che rilanciò fino a farlo diventare un riferimento e un simbolo per la città: colse l’esigenza di dare al riconoscimento maggiore stabilità e respiro, portandolo a Teatro e istituendo nuove categorie”.

I vincitori del premio Guidarello

Per il giornalismo nazionale, sono stati premiati Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera, e Sandro Neri, direttore de Il Giorno. Per la sezione radio/televisione il premio è andato alla giornalista Maria Latella per le interviste su Sky TG24. Altri riconoscimenti sono andati a Carlo Raggi, per la serie di “interviste” ai personaggi della Romagna; a Giancarlo Cerasoli, medico umanista premiato per aver dedicato alla Romagna decenni di studi; Vittoria Tomasi per il blog di viaggi “Una penna in valigia” in cui propone una galleria di luoghi da visitare e scoprire, con ampio spazio alla Romagna. Infine, il premio Guidarello Turismo è stato attribuito dalla giuria guidata dalla presidente di Federturismo, Marina Lalli, al giornalista Marcello Masi per Linea Verde Life.