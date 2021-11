Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 novembre

Splendida giornata con Nettuno amico, specie per chi è nato dal 9 al 14 aprile. Vi godete Giove in bell’aspetto in amore e se siete single avvertite un’urgenza affettiva non di poco conto. Mercurio però è un po’ imbronciato se nati nella terza decade. In ufficio mostrate un piglio decisionista molto apprezzato dai colleghi.

Il vostro temperamento vi induce a vivere la religiosità con garbo ed equilibrio. Nettuno è in splendida posizione per i nati dal 9 al 13 maggio. In amore fate attenzione a non invadere troppo il campo della persona amata. Sole e Marte sono infatti contrari. Almeno Plutone è positivo e vi darà l’apprezzamento dei superiori nell’attività lavorativa.

Luna vi favorisce ma Nettuno è dissonante se nati dal 9 al 13 giugno. Se siete nati nella prima decade Luna vi assiste nel portare avanti le vostre mete erotiche. Se svolgete un lavoro che riguarda il denaro non distraetevi troppo, specie se nati a giugno.

Nettuno vi apre all’esperienza di ciò che è lontano dalla norma se nati dal 9 al 14 luglio. Luna, Mercurio e Plutone continuano a esservi contrari quindi occhio specialmente se le vostre storie d’amore non sono nettamente definite. Riprendete il vostro posto in ufficio con un po’ di insofferenza ma sarete bravissimi nel ritrovare subito i ritmi giusti.

Luna e Mercurio vi spalleggiano e anche Nettuno vi dona uno spirito marcato di emozione e commozione. Se siete nati dal 2 al 7 agosto e dal 14 al 22 agosto Urano e Sole sono dissonanti e potrebbero rendervi invadenti con il partner. Se invece siete nati dal 9 al 14 agosto sarete una vera e propria macchina da guerra in ufficio.

Se siete nati dal 9 al 13 settembre Nettuno è in angolo negativo per quanto riguarda misticismo e spiritualità. Sempre Nettuno fa compagnia a Luna imbronciata in amore e a lavoro riprenderete la routine con un po’ di noia rispetto al solito. Comunque, Urano sarà al vostro fianco.

Luna e Mercurio vi favoriscono se nati dal 16 al 19 ottobre con una fase di benessere e avvenenza sul piano fisico. Plutone rimane ancora contrario e quindi potrebbe far scaturire piccole incomprensioni con la vostra dolce metà. A lavoro c’è qualche polemica nell’aria ma voi cercate di lasciar perdere.

Sole vi apre a una giornata radiosa se festeggiate gli anni in questi giorni. Nettuno vi aiuta a stimolare voi stessi se siete nati dal 9 al 13 novembre. Plutone e Marte aiutano le durevoli relazioni d’amore per i nati di prima e terza decade. Ritornate a lavoro facendo partire una serie di progetti a lungo termine.

Venere vi fa vivere la dimensione familiare in modo gioviale. Nettuno vi predispone a un sentimento di religiosità serio, profondo e consapevole. Una posizione felice di Venere, inoltre, vi darà concordia nel rapporto di coppia, mentre i single di novembre avranno un exploit di fascino. Attenzione a non spendere troppo oggi per via della dissonanza di Nettuno.

Luna può non darvi sempre il controllo della famiglia a livello emozionale ma niente paura perché troverete le maniere giuste con garbo e buonsenso. Non fila proprio tutto liscio in amore se nati nella seconda decade ma è un periodo transitorio. La vostra laboriosità in ufficio è generata dal sostegno di Urano, specie per i nati a dicembre.

Nettuno vi orienta verso il buddismo e una religiosità molto calma. Momento sì per la dimensione affettiva se siete nati nella prima decade ma occhio perché Urano è contrario per quelli della seconda. Mercurio e Venere saranno al vostro fianco oggi in ufficio.

Venere è ostile ma si limiterà a suggerire prudenza nei nati della terza decade. Nettuno vi stimolerà a farvi sentire pervasi da sincera e profonda devozione religiosa mentre i laici avranno comunque sentimenti caritatevoli se nati dall’8 al 14 marzo. Urano promuove le iniziative amorose con successo, a lavoro invece saprete risolvere una questione che aveva lasciato perplessi molti colleghi, ricevendo dunque grandi apprezzamenti.