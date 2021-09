Oroscopo del 26 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Una scena astrologica tranquilla oggi con Nettuno che innalza la vostra intelligenza e il campo dei rapporti interpersonali. Giove vi darà una forma fisica eccellente se nati nella prima decade. Marte contrario può ritardare i nati nella stessa decade nella realizzazione di alcuni progetti d’amore ma Giove sarà positivo per i nati nella terza decade. Oggi vi abbandonerete ad acquisti facili senza troppi pensieri.

Plutone e Luna, oltre che Urano e Nettuno, saranno i vostri protettori celesti. In particolare Nettuno vi consente di comprendere profondamente le esigenze del partner se nati dal 9 al 2 maggio. Saturno e Giove vi invitano alla prudenza nelle spese.

Marte, Sole e Mercurio vi daranno grande capacità di comunicazione. Nettuno vi contrasta un po’ se siete nati nella seconda decade. Marte vi dà la carica per l’attività fisica mentre Luna vi rende ispirati nel rapporto d’amore. Plutone vi aiuta a essere equilibrati nelle spese.

Venere vi darà sensibilità e intuito ma anche premura e affetto verso la famiglia. La vostra natura sentimentale ha modo di esprimersi sempre grazie a Venere ma anche un magico Nettuno spiana i vostri passi nella relazione. Non vi strappate i capelli se avete poco denaro o quanto basta.

Nuovi contatti umani oggi se siete nati dal 23 al 26 luglio. Sole transita felicemente e vi promette interessanti incontri. Marte vi rende felice essendo il vostro più prestigioso alleato portando armonia in famiglia. Se appartenete alla prima e alla seconda decade avrete l’imbarazzo della scelta per partecipare a iniziative che possono aumentare la bontà del vostro rapporto di coppia. Urano è ancora contrario e quindi attenzione alle spese se nati nella seconda decade.

Nettuno è contrario e produce qualche nube di passaggio. Plutone è magico e vi fa trovare la poesia nei paesaggi, specie per chi è nato dal 12 al 16 settembre. Eros sarà per voi la parola chiave di oggi grazie a una luminosa Venere. Attenti alle spese perché oggi potreste esagerare.

Luna vi sostiene stimolandovi a osare e lanciarvi in sfide mentre Venere mette sula vostra strada la buona fortuna. Vi mostrate battaglieri di fronte ad alcuni ostacoli del cuore anche se Plutone è contrario, per fortuna Luna e Venere sciolgono le tensioni di coppia se siete nati nella prima e nella seconda decade. Parsimoniosi nella gestione dei soldi, trasgredirete per via del Sole.

Plutone vi dona una spiccata sensibilità e un grande intuito. Insieme a Nettuno vi renderà effervescenti e vitali in ogni campo, così come anche Venere e Sole che sono vostri alleati. L’ozio è la vostra condizione totale e Venere vi promette la soddisfazione di questo desiderio.

Giove, Marte, Saturno e Sole vi sorreggono e vi faranno agire con coerenza e serietà. Solo Luna vi intralcerà un po’ la strada. Mercurio vi regala velocità negli sport d’acqua mentre la configurazione amorosa, se siete single, verterà sulla capacità di saper ascoltare chi vorreste conquistare. Non smentite la vostra fama di segno spendaccione e vi lasciate andare a shopping selvaggio.

Un quadro zodiacale equilibrato con Saturno che vi permette di muovervi in modo oculato se nati nella prima decade e Marte ostile, specie in famiglia. Venere e Nettuno sono però molto positivi e vi danno smalto e bellezza fisica. Nettuno vi invita a ricercare l’intimità ricca di emozioni, ci saranno inoltre grandi exploit per i single di dicembre. Non vi frenate di fronte a un acquisto perché Marte vi rende impulsivi.

Sarete assistiti dalla vostra tipica vena di umorismo se nati nella seconda decade, però Urano sarà contrario. Luna, invece, vi favorisce se siete nati a gennaio. Luna inoltre cerca di farvi conquistare le persone ambite se siete single e anche Marte è dalla vostra partner. Sempre Luna vi consentirà di rilassarvi un po’ con esercizi fisici dopo il lavoro.

Venere e Plutone vi favoriranno per dolcezza e sex appeal se nati nella prima e nella terza decade. Nettuno peraltro è altrettanto favorevole e scansa tutti gli ostacoli. Venere e Urano promettono atmosfere irripetibili con la persona amata specie se nati a marzo. Luna però è un po’ dissonante, anche se Urano benefico consiglia qualche tipo di evasione dopo il lavoro.