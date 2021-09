Oroscopo del 23 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Giove, Saturno e Urano sono i vostri campioni oggi e vi promettono grandi successi. Luna è ancora sorridente e vi darà tenerezze da scambiare con il vostro partner, con Giove che invece darà un tocco di mistero ai single. Luna vi invita a stare un po’ per conto vostro in ufficio se nati dal 9 al 13 aprile.

Venere è contraria e fa emergere un po’ di stanchezza ma Urano, Nettuno e Plutone sono super favorevoli, così come anche Luna. Venere non vi fa organizzare alla grande le vostre serate con la dolce metà ma Urano favorisce comunque nell’energia erotica, così come Plutone. Venere può determinare anche un’aria di smobilitazione in ufficio e quindi sarete meno efficienti del solito.

Luna è benefica e rende agile e spedito il vostro cammino in tutti i campi. Un po’ dissonante Nettuno per i nati della terza decade. Sole e Mercurio vi sorridono e favoriranno i flirt di ogni tipo. Marte vi consente di evitare facili fraintendimenti e pettegolezzi a lavoro.

Marte è dissonante e quindi fate attenzione a non perdere la calma in famiglia, specie se siete nati dal 2 al 7 luglio. Marte, Plutone e Mercurio vi contrastano anche in amore ma Nettuno è benefico nel lavoro se siete nati nella terza decade.

Sole e Mercurio sono favorevoli e aprono a felici scambi sociali. Sole vi fa ricettivi a cultura e arte se siete nati nella prima decade e così i single potranno fare conquiste di un certo livello. Se siete nati dal 9 al 13 agosto mettere dedizione e impegno nel vostro lavoro.

Plutone, Urano, Venere e Luna sono tutti concilianti e vi sostengono oggi. Anche Mercurio sarà vostro alleato in campo familiare e sociale. Venere è in ottimo aspetto e vi gratifica sentimentalmente, così come Plutone – se nati a settembre – ha in serbo grossi introiti lavorativi per voi.

Venere vi guarda con apprezzamento ma Luna e Plutone possono dare qualche seccatura di troppo ai nati nella terza decade. Non trascurate dunque famiglia e amici. Venere vi fa gustare esaltanti momenti di unione con il partner mentre a lavoro Mercurio sosterrà le mosse dei nati nella terza decade.

Orizzonte nitido anche grazie a Plutone e Mercurio per i nati della terza decade, che saranno pieni di brillante umorismo. Venere fa sintonizzare le vostre esigenze a quelle della vostra dolce metà. Plutone, Nettuno, Venere e Sole vi daranno una grande prestazione oggi a lavoro, specie se fate parte di seconda o terza decade.

Giornata positiva con attenzione e tranquillità per i nati nella seconda e terza decade. Mercurio è molto effervescente in amore così come anche Luna e Venere bendisposte vi aiutano nelle conquiste. Se siete nati nella terza decade Giove vi guarda benevolo a lavoro.

Urano è in ottimo aspetto e vi farà valutare pro e contro di ogni situazione. Venere vi darà pieno vigore se nati nella seconda decade. Ritrovate piena sintonia con il vostro partner dopo un momento meno tranquillo. Eros alle stelle grazie a Venere, Urano e Nettuno, specie se siete parte di seconda e terza decade. Luna è positiva e vi assisterà in ufficio.

Luna e Marte vi rendono bendisposti verso nuove amicizie, Urano proporrà qualche piccola negatività ma niente di grave. Ottima salute del rapporto di coppia grazie a Mercurio e Sole, mentre in ufficio se appartenete alla terza decade e fate una libera professione abbraccerete svariati nuovi interessi.

Momento propizio in generale se fate parte della seconda decade. Giove vi darà grande appagamento in amore e anche Venere porrà le basi per un rapporto solido. Vi imporrete con determinazione ma anche gentilezza con un collega a lavoro.