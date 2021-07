Oroscopo del 25 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole e Marte sono in ottima posizione se nati in prima e terza decade. Potreste vivere qualche piccolo incidente diplomatico ma niente di eclatante o irrisolvibile. Marte inoltre evidenzia molto l’eros in questa giornata, mentre Sole è ispiratore di una focosa voglia di scoprire e scoprirsi per i nati della terza decade. Se lavorate anche oggi di domenica Luna vi garantirà grande eloquenza, specie in caso di lavoro nella comunicazione.

Previsione astrologica di fine mese che risolverete senza difficoltà, anche grazie a un portentoso Urano. Alimentate il vostro rapporto d’amore con interessi culturali o politici, specie se siete nati tra il 29 aprile e il 2 maggio. Giove e Nettuno vi daranno soddisfazione per la settimana lavorativa conclusa.

Una bella Luna continua a inviarvi le sue benedizioni, con la forma psicofisica davvero smagliante. Sole inoltre porta a stabilire ottimi contatti con il mondo esterno e, in amore, specie se siete della prima decade, vi guarda benevolo. Giove invece è in posizione contraria e potreste trovarvi nella condizione di dover scegliere tra due persone. Se avete a che fare con una professione artistica o culturale, vi adoperate nella scelta di materiali da utilizzare.

Un intreccio di transiti si dipinge positivo sul vostro cammino. In particolare è Mercurio a guidare tutte le azioni se siete nati nella terza decade. Occhio a non strapazzarvi troppo però, perché Plutone è contrario. Venere è un segno amico e placa un po’ i bollenti spiriti che avete in amore se siete parte della terza decade. Inoltre, lavorativamente parlando, Urano potrà portarvi un’intesa perfetta con i vostri collaboratori, specie se festeggiate nella seconda decade.

Venere vi farà sentire in perfetta forma psicofisica. Ci sarà però qualche lieve contrasto in famiglia, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 25 luglio e il 2 agosto. Sempre Venere vi invita ad ascoltare le richieste della vostra dolce metà, soprattutto se siete nati nella prima decade. Non badate a un clima di chiacchiere un po’ fuorvianti in ufficio e portate a termine i vostri compiti.

Giove e Nettuno potranno turbare un pochino una situazione celeste comunque serena. Ottimi rapporto con figlio o nipoti grazie a Mercurio in ambito benefico. Nettuno invece è dissonante per i nati nella terza decade e potrebbe generare scontri con il vostro partner. Se avete abbracciato la libera professione Urano e Plutone favoriranno i nati di seconda e terza decade.

Sole è vostro alleato nei rapporti sociali. Soltanto i nati a ottobre potranno vivere qualche lieve contrarietà in ambito familiare per colpa di Plutone dissonante. Venere e Luna sono in ottimo legame: se siete parte della prima decade sperimentate un grande desiderio di intimità e tenerezza. Se lavorate anche oggi Luna vi consentirà di non mancare un colpo!

Una domenica di attesa e preparazione per eventi che verranno. Urano e Sole possono un po’ intralciare i rapporti familiari, specie se fate parte di prima e seconda decade. Avvertite un po’ di stanchezza e confusione che non vi permettono di dare il massimo al vostro partner. Per fortuna il vostro carattere conciliante vi consentirà di rimediare, specie se siete nati tra il 31 ottobre e il 3 novembre. Se lavorate anche questa domenica abbiate pazienza e non vi lamentate troppo.

Una bella domenica con la vostra socievolezza datavi da Sole e Luna. Inoltre Marte vi inviterà a cimentarvi negli sport acquatici. Siete particolarmente stimolati oggi a vivere un flirt disimpegnato se nati a dicembre. Nettuno però è dissonante e quindi cercate di rafforzare una passione fiorita di recente per renderla qualcosa di più. Se lavorate pure oggi Saturno darà autorevolezza ai nati della seconda decade.

Mercurio vi rema contro se appartenete alla terza decade. Non siete proprio in perfetta forma, avvertite nervosismi e cambi di tono e umore. Potreste anche vivere momenti di distrazione nella vita pratica. Dovrete chiarire pure un piccolo disguido sorto con la vostra dolce metà, specialmente se nati tra il 15 e il 20 gennaio: niente di grave, però. Urano e Saturno vi assicurazione chance di ribaltare la situazione iniziale. Se occupate un ruolo pubblico a livello lavorativo Saturno vi favorisce nelle capacità espressive nel caso in cui facciate parte della seconda decade.

Vi godete un’atmosfera di festa grazie a una scoppiettante Luna. Nuovi amori sbocciano se festeggiate gli anni dal 2 al 14 febbraio. Anche Marte saggia fino a che punto sarete disposti ad arrivare, dandovi grossi stimoli erotici. Sempre Luna, per i nati della seconda decade, porta novità di rilievo nella comunicazione.

Un po’ di fibrillazione per l’organizzazione di alcuni dettagli della vostra vita pratica ma niente di preoccupante. Venere può non darvi un’attenzione costante se festeggiate gli anni a febbraio. In amore avrete sensibilità e delicatezza di tocco con la vostra dolce metà e inizierete a pianificare un viaggio insieme. Se svolgete una professione che richieda un contributo creativo, Giove e Nettuno vi favoriranno se nati dal 10 al 13 marzo.