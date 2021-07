Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 luglio

Marte è in ottimo aspetto e favorisce i nati nella terza decade. Momento generale eccellente anche per chi è nato nella seconda. In amore potrete scagliare le vostre frecce e molte di esse finiranno per colpire i bersagli. Imponete le vostre decisioni ai colleghi di lavoro senza però alzare troppo la voce. Mercurio infatti vi obbliga a essere più diplomatici.

Alti e bassi nel tono e nell’umore. Mercurio vi farà sentire un po’ incompresi ma vi regalerà anche molta ironia. Qualche piccola divergenza con la persona a voi cara ma niente di problematico. Usate cautela e delicatezza però in ufficio, soprattutto se siete nati dal 30 aprile al 10 maggio.

Marte allevia alcune responsabilità se siete parte di prima e seconda decade e ancor di più se siete nati dal 13 al 17 giugno. Venere e Marte in amore vi accompagnano come talismano se fate parte della terza decade. Se appartenete alla seconda decade, invece, avrete una bella combinazione astrologica in ambito lavorativo.

Momento di rinnovamento sociale, specie nelle amicizie. In famiglia aria un po’ diffidente e con piccole incomprensioni per via di Plutone, se appartenete alla terza decade. Un desiderio di avventura e di sperimentalismo erotico emergerà specie nei ragazzi. Nettuno vi stimola a non fermarvi di fronte a niente, specie se siete nati dal 12 al 15 luglio. Urano vi sorregge con la sua azione rinnovatrice e Sole vi aiuta in ufficio.

Un cielo con qualche momentanea perturbazione, con Urano che continua a contrastarvi. Marte però manda influssi benefici ai nati tra il 14 e il 17 agosto. In amore chi è single e appartiene alla prima decade potrà sentirsi libero di provare qualche avventura seduttiva. Un cambiamento di mansioni a lavoro vi fa valutare le cose con cura.

Quadro di transiti positivo per tutte le decadi. Se siete nati dal 14 al 18 settembre il vostro sensuale fascino viene messo in evidenza da Plutone. Chi è nato tra il 25 e il 30 agosto inoltre dovrà tenere a freno la possessività a causa di un Giove capriccioso. Sarete meticolosi e attenti in ufficio, anche se potreste vivere qualche disattenzione.

Fase discreta per il vostro segno che vede Venere aumentare l’affettività umana e l’empatia. Il fascino si mantiene sempre su livelli superiori alla media, inoltre Marte invia sollecitazioni e voglia di affermazione ai nati nella terza decade, specie nello sport. Momento di corrispondenza di amorosi sensi. Venere è molto positiva e vi aiuta a essere molto dediti alla vostra dolce metà. Un balzo in avanti in carriera è assicurato dalla posizione dei corpi celesti.

Mercurio vi ha reso più arguti del solito. Se siete nati dal 31 ottobre al 6 novembre la molla della competitività non si spegnerà, anzi. Plutone inoltre lancia la fiamma del forte desiderio se siete nati tra il 13 e il 17 novembre. Fate attenzione però a non esagerare con il romanticismo. Se siete nati nella seconda decade siate meno cervellotici in ufficio.

Transiti molto promettenti sotto tutti i punti di vista. Luna e Venere vi regolano tono e umore e appaiono particolarmente in forma oggi. Buoni i rapporti familiari, specie quelli con le mamme. Se fate parte della terza decade vi arriveranno ottimi influssi nella relazione ma non chiedete più di quanto potete avere. Marte vi rende dei veri e propri velocisti in ufficio, specie se siete nati nella seconda decade.

Nuovo giorno che vi vede in rimonta su tutti i fronti grazie a Giove, specialmente se siete nati tra il 3 e il 10 gennaio. Mercurio sarà però dissonante, quindi non prendete posizioni troppo nette. Non vi piacciono le conquiste amorose facili, Plutone quindi vi dona straordinaria sicurezza in voi stessi se siete nati tra il 12 e il 16 gennaio. Avvertite un po’ di noia in ufficio oggi.

Configurazione moderatamente favorevole. Luna migliora i rapporti familiari e amichevoli, mentre Nettuno e Plutone decretano momenti emozionali notevoli se nati nella terza decade. Giove dà un grande apporto di energia conquistatrice per i nati nella prima decade ma Urano, Marte e Venere vi remano contro, quindi occhio a ciò che fate! Saturno, se siete nella seconda decade, oggi vi favorisce a lavoro.

Cielo contrassegnato da pianeti moderatamente benefici, con la Luna unico corpo celeste dissonante per i nati tra il 12 e il 20 marzo che avvertiranno qualche dissapore in famiglia. Un senso di evoluzione accompagna il vostro legame oggi. Giove e Nettuno vi spingono a un salto di qualità se siete nati tra il 9 e il 13 marzo. Avrete l’occasione di trovare nel partner attuale la persona adatta ad amarvi e comprendervi sempre di più. Svolgete la vostra attività professionale con la consueta efficienza.