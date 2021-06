Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 giugno

Oggi terreno fertile per le ambizioni servito dal Sole e da Saturno, specie se siete nati nella seconda decade. Plutone vi suggerisce alcune benefiche limitazioni nell’ambito dell’eros: vi serviranno per imparare a pazientare! Se svolgete una professione dipendente, il vostro operato verrà lodato dai capi.

Giorno che affronterete con animo aperto, curioso e vivace, specialmente se siete nati nella prima decade. Giove e Venere sono entrambi positivi e vi aiutano ad aggiustare questioni che non vi soddisfano. Avvertite benefici sia sul piano fisico che su quello mentale, mentre dal punto di vista amoroso sarà Mercurio a farvi trovare una persona che, come voi, non ama romanticherie. Amministrate bene le vostre risorse in ambito lavorativo.

La Luna vi guida oggi e vi dà tutta la possibilità di esibire la vostra verve comica. Bene anche Venere in Cancro nel far frequentare ambienti ricercati. C’è un po’ di stanchezza dal punto di vista passionale per via di Giove contrario, specie per i nati nella prima decade. Se svolgete un lavoro collegato a insegnamento, comunicazione o cultura registrate un vero e proprio successo grazie a Nettuno.

Urano vi darà la sensazione di poter prendere la vostra vita per mano con fiducia, questo specialmente per i nati nella seconda decade. Giove, Nettuno e Venere infonderanno grande allegria e senso di aggregazione. La vostra relazione invoca una presenza più responsabile e armonica: ci penseranno Plutone e Giove a rendere tutto migliore. Il lavoro vi impegna molto ma si preparano per voi ruoli di primo piano.

Prospetto dei transiti in sereno-variabile ma comunque discreto. Luna vi dà la possibilità di coltivare alcuni piaceri come musica, viaggi e cinema. Insieme a Venere peraltro vi darà la capacità di saper scegliere il meglio. Coniugate ragione e sentimento in ambito amoroso e manifestate grande calore umano, specie se nati nella seconda decade. Nella professione mostrerete un estro apprezzabile e apprezzato.

Un nuovo cielo vi fa avvertire il profumo dell’estate, con Venere e Marte positivi. Grande carica di magnetismo in amore per questa giornata, specie nella sfera erotica. Plutone vi sosterrà se siete nati dal 9 al 12 settembre. Giove invece rema contro ai lavoratori nati tra il 24 e il 28 agosto.

Siate più parsimoniosi con la vostra energia e non sprecatela, come vi suggerisce Mercurio. Saturno e Luna transitano in angolo positivo, quindi la comunicazione con la vostra dolce metà sarà piuttosto profonda se festeggiate gli anni a ottobre. Se svolgete un lavoro indipendente legato al linguaggio invitate i vostri clienti a cena: favorirà gli affari!

Plutone esalta la vostra creatività e genialità, mentre Nettuno è in angolo positivo se festeggiate gli anni dal 12 al 15 novembre. Giove e Nettuno vi fanno aprire alla voglia di mettervi in gioco se siete single. A lavoro individuate un concorrente con cattive intenzioni e lo fermate sul nascere.

Luna mostra interessanti miglioramenti per voi in diversi campi. Se nati tra il 6 e il 10 dicembre non vi stancate troppo in palestra. Giove e Nettuno sono infatti in angolo dissonante. Saturno in Acquario vi farà un bagno di realismo se cercate l’anima gemella e soprattutto se fate parte della seconda decade. Nei prossimi giorni recupererete un po’ di lavoro non terminato.

Giove e Nettuno vi innalzano il livello di intuito e di sensibilità affettiva. Se fate parte della terza decade siete baciati dalla buona sorte nelle relazioni. Se siete single uscite e frequentate gente nuova, perché il vero amore potrebbe bussare alla vostra porta! In ufficio lasciate qualcosa in sospeso per i prossimi giorni dopo aver fatto gli stakanovisti per lungo tempo!

Un assetto dei transiti estremamente soddisfacente grazie a Saturno e Mercurio. Quest’ultimo vi favorisce specialmente se siete nati tra l’8 e il 14 febbraio. La vostra indole leggera e mondana si scontra con la voglia di sperimentare emozioni profonde in amore. Il Sole è molto positivo e vi dona un’immagine professionale vincente, specie se fate parte della terza decade.

Vi sentite ritemprati dopo un periodo stanco: un po’ di dolce far niente non guasta. Vendere vi rende intraprendenti sul piano erotico e passionale specie se festeggiate gli anni dal 3 al 15 marzo. Giove vi favorirà a vostra volta se festa parte della prima decade. Mettete a posto una questione non facile in ufficio, con Giove che vi darà una mano.