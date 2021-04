Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 aprile

Bella presenza di Venere in Toro se festeggiate gli anni tra il 5 e il 10 aprile. Il vostro umore si mantiene molto alto anche se con qualche piccolo inconveniente a livello di fraintendimenti sociali. Saturno è positivo per voi se appartenete alla seconda decade: avrete grande trasporto passionale nella relazione di coppia. Vi lasciate finalmente alle spalle un bel po’ di lavoro che non avevate sbrigato prima.

Siete pronti a concludere il mese in bellezza grazie a Venere nel vostro segno. Avrete freschezza fisica e mentale notevoli, con Plutone che spingerà per un’aria di rinnovamento che sarà più incisiva tra i nati dal 14 al 17 maggio. Consonanza di intenti nella relazione amorosa e un felice pensiero verso un futuro proiettato insieme. Svolgete le vostre abituali mansioni mantenendo gli impegni in agenda.

Un vigoroso Saturno in Acquario vi apre a esperienze vitali e risveglia il vostro Io interiore ed esteriore. Farete nuove conoscenze e avrete modo anche di praticare sport. Quando volete sapete anche essere tenerissimi in amore. Flirt a ripetizione molto gratificanti per i nati nella prima decade. Coordinate molto bene l’attività lavorativa, specie se nati nella seconda decade.

Positività del quadro astrale che viene incrinata in realtà non troppo da un Plutone negativo in Capricorno. La Luna benefica in Scorpione vi procura grande desiderio fisico e mentale del vostro partner, specie se fate gli anni tra il 24 e il 30 giugno. Vi siete meritati oggi grandi acquisizioni economiche, specialmente se fate parte della prima decade.

Spirito brillante in questa conclusione di mese grazie a Marte in Gemelli. Urano e Sole vi remano contro dal Toro invece. Avrete una irresistibile voglia di primeggiare oggi ma occhio a non esagerare. Vi piace rendervi simpatici con gli amici del vostro partner e Marte vi darà una mano in questo, specie se festeggiate a luglio. Cielo di buone speranze a lavoro. Saprete districarvi bene dalle mansioni specie se nati tra il 12 e il 17 agosto.

Marte in Cancro vi allieta il cuore: ottimo rapporto in famiglia grazie anche a Mercurio in Toro. In amore sempre Marte con Plutone e Sole danno spazio alla componente erotica amplificando la vostra passionalità, specie se appartenete alla terza decade. Vi date da fare con grande piglio lavorativo se nati in prima o terza decade.

Bella giornata dai felicissimi incroci planetari con Luna, Saturno e Giove che transitano tutti in segni amici. Gli astri vi assistono benevoli per risolvere una questione familiare un po’ delicata. Salute psicofisica abbastanza buona ma curate di più l’alimentazione, specialmente se fate parte della seconda decade. In amore c’è qualcuno che sta bussando alle porte del vostro cuore da tempo. Non fatelo aspettare ancora, specie se nati a settembre. Lavorate senza risparmiarvi ma le energie che spendete vi verranno riconosciute.

Trama zodiacale molto positiva. Sole e Urano sono però un po’ negativi e potranno mettervi qualche intoppo per strada per farvi faticare di più. Nettuno in Pesci vi sorride se festeggiate gli anni nella terza decade. Gli amori nati o che stanno nascendo in questo mese godono di protezione generoso e di momenti di gloria. Non vi fate tentare dalle provocazioni a lavoro e non ingigantite ciò che si può minimizzare.

Il progetto dei pianeti è oggi sereno, anche grazie a Giove in Acquario che vi sorregge in maniera trionfale. In famiglia dovete mettere in chiaro alcune questioni con un fratello o uno zio. In amore invece siete capaci di dare moltissimo nelle situazioni affettive, anche perché ottenete sia slancio passionale che sentimentale, specie se nati tra il 29 aprile e il 4 dicembre. Giornata lavorativa impegnativa ma tenete il polso della situazione.

Moti celesti con una giornata piuttosto incerta, anche se le forze planetarie vi supportano e sono tante. Solo Marte vi stimola a essere lucidi, attenti e percettivi se nati in dicembre. Salute e forma fisica sono ravvivati da Urano e Plutone. In amore aspettate che alcuni momenti di scarsa comunicazione con il vostro partner siano dimenticati, specie se nati nella terza decade. Spirito infaticabile e grandi energie in ufficio.

Uno scenario decisamente rassicurante oggi. Saturno vi invia suggerimento che vi stimolano costruttività e amabilità, specie se nati dal 28 gennaio al 4 febbraio. Giove vi darà simpatica ironia e anche una buona situazione psicofisica. La primavera vi ha portato una storia d’amore che però richiede solide basi razionali: cercatele e trovatele, specie se fate parte della terza decade. Se invece siete nati nella prima incassate il plauso lavorativo dei colleghi e dei capi.

Nettuno si prende la parte del leone in questo giorno. Avvertite il bisogno di cambiare e rinnovare le vostre situazioni alzando la posta in gioco. Questo specialmente se festeggiate gli anni tra il 9 e il 13 marzo. Avvertite in amore il bisogno di dare un cambiamento al vostro rapporto, specie se appartenete alla terza decade. Ne parlerete in tutta franchezza con la persona amata. Vi si prospetta un nuovo incarico a lavoro, con Plutone in Capricorno che vi darà il giusto consiglio su cosa fare.