Oroscopo del giorno, le previsioni di 12 dicembre segno per segno

Il Sole, attualmente in Sagittario, luminare maschile che il vostro segno celebra, vi rende gioiosi e vitali, permettendovi di esprimere la vostra personalità esuberante, generosa, capace di dar sempre prova della sua lealtà. Riuscirete a resistere alle tentazioni? I nati nella prima decade faranno leva sul loro senso morale. Siamo in clima di shopping e spesso lo shopping si indirizza facilmente verso la moda. Intemperanti, variabili, discontinui i rappresentanti del segno, come vuole la loro natura primaverile, sono ora fortemente ammaliati dalla moda, ora in posizione di aperta critica e di sfida creativa.

Si alternano oggi momenti di buonumore con altri di calo. Un bel Nettuno Pesci se appartenete alla seconda decade vi stimola a migliorare la vostra affettività. Nella bagarre delle spese di dicembre c’è sempre la voglia di rinnovare il guardaroba per mostrarsi in perfetta forma nelle occasioni delle feste. Ma, il Toro, come vive la moda? Spesso tende a non seguire i dettami più stringenti, limitandosi ad adottare il look che meglio le si confà.

Strada in salita, un po’ in tutti i campi: voi vi armate di buona volontà e di gusto per l’avventura e procedete imperterriti verso le vostre mete; nulla vi ferma e vi spaventa. Gestite una situazione che riguarda la famiglia d’origine, vostra o del partner, con diplomazia impareggiabile. Arriva il momento delle grandi spese per abbigliamento e molti di voi si dedicano a vestire la nuova moda, a lasciarsi conquistare dalle nuove tendenze. Ma quanto siete soggetti all’influenza delle correnti di moda? Voi Gemelli siete inventivi, capaci di impersonare diversi ruoli, l’intellettuale impegnato, il tenebroso, l’hipster e il metrosexual.

Moti planetari che appaiono moderatamente positivi. Ancora una bella Luna affiancata da Venere nel segno dello Scorpione, vi fa accendere di desiderio. In giro per le strade nella folla prenatalizia che fa shopping, è impossibile non essere conquistati dalle vetrine che mettono in mostra le collezioni di moda. Per quanto riguarda la donna del Cancro è dolcissima, tenera, ipersensibile: è l’emblema di una femminilità tradizionale e romantica. I dettami della moda sono intesi in una maniera elastica.

C’è da sistemare una questione in famiglia prima di dedicarvi appassionatamente alla organizzazione di questo weekend prenatalizio. Impegnatevi di più nella vostra relazione di coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno in luglio: troppe suggestioni e tentazioni esterne rischiano di farvi perdere di vista l’autenticità dello stare assieme. In questo nuovo giorno di dicembre è possibile vi dedichiate allo shopping e vi possiate volgere ad acquisti di capi di abbigliamento per rinnovare il look nelle imminenti feste.

Moti planetari che continuano a favorirvi con tutta la loro forza. I single vivono momenti di straordinario appagamento erotico e conferme del loro fascino. Se fate acquisti per rinnovare il guardaroba in vista delle feste natalizie, vien da chiedersi se il vostro segno sia, o no, quel che si dice una fashion – victim. La Vergine tiene molto ai cambiamenti della moda, poiché vive la contemporaneità dell’oggi.

Un cielo abbastanza solidale con le vostre iniziative, specie se siete nati nelle prime due decadi bilancine. Saturno amplifica le vostre proverbiali esitazioni, specie se siete nati nella terza decade. In giro per negozi a fare shopping, è quello che accade adesso. Siete anche voi Bilance soggetti ai mutamenti degli stili, dunque delle fashion – victim? La risposta è, “non proprio”. Ecco il vostro è il segno dello charme, dello stile, dell’estetica annunciato dalle fredde e misurate tonalità dell’equinozio d’autunno. La Bilancia si lascia sedurre, ma fino a un certo punto, poiché ha sempre in mente un suo ideale che porterà avanti con convinzione.

Ancora una giornata da assaporare fino in fondo, come a voi più piace. Venere, oggi in compagnia della Luna, continua la sua splendida permanenza nel vostro segno e fa sì che il legame di coppia si alimenti di romantici atmosfere. Siete in giro per lo shopping con in mente l’idea di cambiare il vostro look: è lo Scorpione una classica fashion – victim? La risposta è negativa, almeno in linea generale.

È una giornata galvanizzata da tre pianeti benefici, Marte armonico in Ariete e Sole e Mercurio che si trovano nel vostro segno: sappiate accogliere questi doni del cielo. “Avventura” è lo slogan che i pianeti scrivono sul vostro oroscopo riguardo all’affettività. In questo momento di acquisti natalizi è possibile che vi dedichiate alla cura del vostro look nell’imminenza delle feste. Ma voi esponenti del Sagittario quanto tenete alle mode? Siete un segno che ne è “schiavo”? La risposta, almeno in linea generale, è negativa.

I transiti planetari dipingono per voi un quadro decisamente fortunato in questa giornata di metà dicembre. Una Venere magica per il vostro segno vi fa sintonizzare che è una meraviglia con la persona amata. In giro per lo shopping prenatalizio, e con lo sfavillio delle luci, vi attraggono le vetrine con i negozi di abbigliamento. Secondo lo schema zodiacale, siete voi un segno che si lascia incantare dalle mode? La risposta è in parte no, ma alcuni rappresentanti del Capricorno più estroversi e mondani qualche concessione se la prendono.

Un prospetto dei transiti planetari discreto accompagna questa giornata di metà dicembre. Dovete pazientare se non riuscite a stare sulla stessa lunghezza d’onda con la persona amata. In questo momento in cui molti girano e fanno shopping e sono attratti dal luccichio delle vetrine, domandiamoci se il vostro segno è o no un segno vittima delle mode. La risposta è a volte sì, ma, più spesso, no.

Disegnata “su misura” per voi questa giornata di metà dicembre. Tanti corpi celesti conosciuti vi spalleggiano a tutto tondo! Gli amori appena nati prendono quota e non fanno sentire nostalgie per i vecchi. Come vivete la moda: siete una fashion – victim? Gli uomini del segno di solito tendono a trovare suggestioni delle tendenze correnti. Diversa la donna con la sua femminilità protesa qui nel desiderio di rendersi unica e sublime.