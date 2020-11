Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 novembre.

Splendida giornata con Nettuno amico che può far sì che in voi si manifesti un bisogno di spiritualità, specie se appartenete alla parte femminile dell’umanità. Vi godete un bel Nettuno in aspetto mediamente armonico che intenerisce i vostri cuori affamati di emozioni, specie se siete nati nella seconda decade arietina. Se siete single avvertirete un’urgenza di affettività autentica come non provavate da tempo. Giove imbronciato in particolar modo se siete nati nella terza decade vi provoca a uscire allo scoperto. Ritornate in ufficio, facendo emergere il piglio decisionista, molto apprezzato dai colleghi e anche da chi è sopra di voi.

Il vostro temperamento spesso rispettoso delle tradizioni vi induce a vivere la religiosità con garbo ed equilibrio. Fate attenzione a non invadere troppo il campo della persona amata, in special modo se siete nati in maggio e se avete da poco cominciato una relazione. Il Sole può rendervi, involontariamente, eccessivi o troppo coinvolgenti nel relazionarvi alla vostra dolce metà. Plutone molto positivo dal segno del Capricorno, fa sì che la ripresa lavorativa non sia faticosa, anzi mostri appassionanti impegni professionali che mettano alla prova le vostre abilità, le competenze, i talenti. Incassate l’apprezzamento dei vostri superiori.

Marte vi allieta questa ripresa di attività dopo la giornata di festa, permettendovi di ritornare con una carica di energia e di vitalità. Se siete nati nella seconda decade una posizione felice di Marte vi assiste nel portare avanti le vostre mete erotiche. Nettuno però vi continua ad annebbiare il cammino. Abbiate pazienza e non vi scoraggiate. Molto radioso l’orizzonte dei single che cercano svago. Se fate un lavoro che maneggia il denaro, in banca o siete gestori di negozi, attività commerciali varie, abbiate cura di non distrarvi e sappiate gestire bene i conti. Nettuno imbronciato per i nati nel mese di giugno, potrebbe farvi qualche sgambetto.

Un Nettuno in posizione felicissima vi apre all’esperienza con tutto ciò che è lontano dalla norma, compreso il misticismo. Marte e Saturno continuano ad esservi contrari, quindi da un punto di vista emotivo dovete starvene buoni e calmi. Specie se le vostre storie d’amore non sono definite, il consiglio degli astri è quello di mantenere un basso profilo e cercare di aprirvi all’ascolto della persona amata. Riprendete il vostro posto in ufficio con un po’ di insofferenza quest’oggi. Avendo davvero una configurazione astrale “storta” è consigliabile non prendere decisioni importanti e muovervi sulla linea dello stretto indispensabile. Ma in questo siete bravissimi.

Nuovo giorno di inizio novembre che vede un panorama dei transiti abbastanza propizio per il vostro segno. Il quadro dei transiti che riguarda i sentimenti appare discreto. Solo una raccomandazione: non esagerate con la possessività e gli atteggiamenti avvolgenti con la persona amata, specie se siete nati dal 23 al 25 di luglio e dal 18 al 22 di agosto. Urano e il Sole in angolo dissonante vi possono rendere eccessivi o, addirittura, involontariamente invadenti. Arrivate con la vostra energia invidiabile in ufficio e bruciate tempi e tappe, se pure oggi lavorate. Marte in ottimo aspetto, specie se siete nati dal 9 al 14 di agosto, vi rende una vera macchina da guerra per quanto concerne l’efficienza e la rapidità esecutiva.

Nel giorno della commemorazione dei defunti il quadro dei transiti è per voi sereno - variabile. Qualche blocco nell’evoluzione dei vostri legami d’amore non vi deve scoraggiare. Avete ancora Nettuno e, da oggi pure in serata la Luna imbronciata e dunque i vostri obiettivi sentimentali possono essere temporaneamente messi tra parentesi e ritardati. Per il momento vivetevi il lato bello che la relazione di coppia vi sa dare e vi può regalare. Riprendete la routine d’ufficio con un po’ di noia quest’oggi. Per fortuna il contatto con i colleghi è improntato all’allegria e al senso dell’umorismo! Urano è al vostro fianco.

Quadro dei transiti che vede la prestigiosa presenza di Mercurio, dio dell’intelligenza, proprio in congiunzione nella Bilancia. Saturno rimane ancora oggi in aspetto contrario al vostro segno, producendovi qualche piccola incomprensione o mancanza di sintonia completa sul piano emotivo con la persona amata, specie se siete nati nella terza decade. C’è qualche polemica oggi nell’aria, ma voi lasciate correre specie se appartenete alla prima e alla seconda decade della Bilancia. Continuate i vostri impegni senza curarvi di chi vuol solo creare scompiglio! Venere è con voi!

Una configurazione benefica del Sole, che occupa il vostro segno vi apre a una giornata radiosa, specie se festeggiate il vostro compleanno tra pochi giorni. La forza dei sentimenti autentici appare vincente in una relazione d’amore avviatasi da poco tempo. Il vostro carattere passionale trova il modo di vivere le emozioni nel modo più congeniale, avendo al vostro fianco una persona che vi riempie mente e cuore. Plutone e Saturno aiutano le durevoli relazioni d’amore per i nati nella terza decade. Ritornate alla vostra scrivania in ufficio o nel luogo dove svolgete l’attività concreta.

Scena astrologica in cui sarete ancora protetti da una bella Venere che, dalla Bilancia, gratifica il vostro segno e stabilisce la concordia nella coppia, vi rallegra la dimensione sentimentale, sia che siate in una relazione da poco avviata sia che abbiate un rapporto di lunga durata. I single nati a novembre vivono un momento di exploit nelle avventure e di sorprendente conferma del loro fascino. Attenzione oggi a non spendere troppo. Una dissonanza di Nettuno potrebbe non darvi l’equilibrio che di solito avete nel regolare i conti.

Gioco dei transiti un po’ disturbato da qualche dissonanza passeggera, ma in rapido allontanamento. Se non tutto fila liscio nelle vostre relazioni sentimentali, specie se appartenete alla seconda decade, non vi fate un grosso cruccio. I transiti sono sul punto di favorirvi in modo potente: abbiate la forza di pazientare per il momento. Un cielo radioso presto, non vi tradirà. La vostra laboriosità in ufficio troverà l’apprezzamento dei capi che daranno ampie attestazioni di stima. I nati in dicembre potranno contare sulla forte positività di Urano.

Progetto dei movimenti planetari abbastanza positivo, con una Venere in splendida posizione in Bilancia, alleata fondamentale per voi Aquario. È un momento sì per la dimensione affettiva. Gli Aquario nati tra il 26 – 29 gennaio, facciano attenzione a non suscitare le gelosie del partner con atteggiamenti inconsapevoli. Avventure appaganti per i single della terza decade. Il vostro carattere pratico e positivamente sbrigativo vi aiuta a mettere a posto una questione spinosa venutasi a creare oggi in ufficio. Riuscite a definire e sistemare ogni cosa con il vostro classico piglio direttivo. Mercurio e Marte sono al vostro fianco.

Buona configurazione planetaria con forze celesti che vi sorreggono. La Luna in Gemelli è in posizione ostile in serata, ma si limiterà a suggerire tattiche calcolate e prudenza nei nati nella prima decade. Momento decisamente felice per i nati in febbraio che vedono le loro mete sentimentali avvicinarsi sempre più. Urano è dal Toro al loro fianco e promuove il successo delle iniziative amorose e di coppia. Si avvicinano convivenze, matrimoni, lieti eventi molto attesi. Sapete risolvere in ufficio, con la vostra prodigiosa intuizione, una questione che aveva lasciato perplessi molti colleghi e vi guadagnate stime e apprezzamenti da tutto l’ambiente lavorativo.