Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 ottobre.

Ipotesi odierna sui transiti mediamente positiva in cui i moti planetari vi offrono discrete opportunità per cambiare (in meglio) la vostra vita. Se saprete agire con razionalità, tempismo, lungimiranza, il cielo vi permetterà di affermarvi e di emergere, arrivando dove vi siete prefissati. Non vi esponete a troppe fatiche se siete nati nella terza decade, Saturno è contrario dal segno del Capricorno e potrebbe rendervi stanchi e distratti. L'eros ha la meglio sul sentimento d’amore quest’oggi; la Luna infatti si presenta negativa dal segno della Bilancia e potrebbe farvi privilegiare il desiderio e lo slancio passionale. Fate attenzione: potreste, senza volerlo, trascurare le esigenze emotive del partner. Sul lavoro, forse pensate di non essere considerati come meritereste o i risultati che vi attendevate non sono quelli che avevate considerato. Non vi preoccupate, portate adesso pazienza, perché un efficiente Marte nel vostro segno sta preparando una vostra impensata e brillante rivincita, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 10 di aprile.

Gioco dei transiti che alterna alti e bassi. Mercurio si trova in posizione contrastante e vi rende apatici o poco ricettivi ai suggerimenti esterni, specie se siete nati nella prima decade. Plutone e Nettuno, in compenso, continuano a inviarvi i loro influssi benefici di creatività, estro e flessibilità, specie se nati in maggio. È necessario quindi adattarsi al quotidiano e cercare di non puntare in questo momento a mete troppo ambiziose. A proteggervi ci penserà anche Giove nell’alleato Capricorno che vi regalerà armonia in famiglia e negli affetti. È una stagione, questa, che vi stimola a godervi la natura. Il vostro toccasana sarebbe una bella escursione in montagna o nei boschi, a farvi respirare quell'aria pulita, per voi più preziosa del pane. Una fase abbastanza serena nella relazione di coppia vi aiuta a riappacificarvi col mondo. Vi avvicinate alla vostra dolce metà con l’animo appassionato condividendo anche alcune fondamentali scelte quotidiane che riguardano le rispettive famiglie di appartenenza. Dimostrate la vostra efficienza quest’oggi in ufficio non curandovi, come al solito, di essere quelli che danno di più e si prendono il carico maggiore di lavoro sulle loro spalle.

Marte nell’alleato Ariete è una marcia in più per la vostra simpatia, l’efficienza di scatto, la capacità di stare al mondo. E, infine, di intrattenere ottimi rapporti, in special modo se appartenete alla seconda e terza decade. Solo i nati nella seconda decade vedono ancora la dissonanza del fluido Nettuno e possono avvertire una volontà di affermazione e di conquista che non trova i canali giusti per indirizzarsi. Dal punto di vista della forma fisica, godete invece di un perfetto equilibrio tra il corpo e la mente. Molti di voi, grazie a Sole e Luna in Bilancia, rivivono una seconda giovinezza. I moti planetari sembrano favorire di più i single quest’oggi, che hanno nel loro arco molte frecce da lanciare verso cuori impavidi, riuscendo a centrare efficacemente il bersaglio. Chi è in coppia, per via di Nettuno ancora contrario, può accusare invece momenti di noia. Non si dia più di tanto pena. Proseguite l’attività in ufficio con il vostro consueto entusiasmo e specie se siete nati in maggio allietate l’ambiente con la vostra sagacia, la prontezza di spirito, l’allegria.

Profilo di questa giornata di metà ottobre con aspetti alternativamente positivi e negativi. Buona la vita familiare e ottimi i contatti amichevoli, anche perché siete in una fase di particolare simpatia e affabilità. In ambito pubblico lavorare e riprendere la normale attività non vi è facile, anche se, in realtà, voi desiderereste un relax assoluto: avete Luna, Sole, Plutone e Saturno che vi remano tutti contro. In palestra cercate di non affaticarvi troppo e mantenetevi su esercizi soft. La Luna vi tiene sotto esame, specie se siete nati dal 30 di giugno al 9 di luglio: obbligati a una valutazione severa dei rapporti di lunga durata, esposti al rischio di crisi, alcuni Cancerini decidono di stare in stand-by, altri sono costretti a rivedere il rapporto su nuove basi e diverse responsabilità. Per fortuna un luminoso Mercurio donerà loro lo slancio ottimistico e la lungimiranza necessari per agire nel loro vantaggio. Urano nel segno del Toro vi prepara un contatto con la quotidianità del lavoro molto sereno. Riprendete la abituale attività con il piacere di realizzare e di concludere ciò che avevate lasciato in sospeso.

Spicca un cielo azzurro per voi questa giornata in cui, se vorrete, potrete riuscire a volare e a guadagnarvi nuovi spazi d'azione e di realizzazione personale. Il Sole si dispone in modo armonico per favorirvi. Brillanti e vivaci nel sociale, diligenti nello svolgere l'attività lavorativa potrete avvalervi di un momento veramente propizio. Mercurio però è contrario: curate i rapporti familiari e assicuratevi che tutto vada liscio da un punto di vista patrimoniale. Per quanto riguarda il fitness potete godere di un discreto stato di salute, specie per la terza decade. Se invece appartenete alla prima decade tenetevi al riparo dagli acciacchi di stagione cui la nuova posizione di Urano nel segno delle vie respiratorie, il Toro, potrebbe esporvi. Un bel contributo di passione vi arriva da Marte che incendierà i vostri sensi specie se siete nati nella terza decade. Non mancherà però certo il sentimento romantico, grazie al novilunio nel segno della Bilancia. Nel lavoro il senso di responsabilità non vi fa risparmiare. Con un Sole positivo nella responsabile Bilancia sentite la professione come un dovere da cui non si può derogare. Ma le soddisfazioni che ottenete sono grandi.

Cielo costellato da posizioni celesti diversificate, ma che tutto sommato non vi faranno annoiare. Plutone e Venere vi forniscono uno stato di salute ottimale, ma Nettuno può darvi invece oggi un umore variabile. Attività come lo yoga possono riportarvi un discreto equilibrio mente – corpo. Un bel Mercurio ancora positivo per il vostro segno favorisce lo sport e l’esercizio fisico, specie nei nati nella prima decade. Terza e seconda decade attivano la passione per la danza o balli. Rispettosi degli spazi altrui e disponibili al confronto, gestirete il rapporto con il partner con delicatezza ed equilibrio. Giove e Saturno vi aiutano a trovare le parole giuste per farvi comprendere dalla persona amata, in special modo se appartenete alla terza decade. Rigorosi e puntuali nel lavoro, non sopportate chi si comporta in maniera irresponsabile o chi si vuole approfittare degli altri. Con Mercurio in transito nel segno combattivo dello Scorpione, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto, potreste, in questa giornata di ottobre, perdere la pazienza e mostrare il vostro lato duro combattendo le ingiustizie.

Novilunio nel vostro segno che vi trova con un umore altalenante. Se appartenete alla seconda decade Venere benefica fa sì che, attraverso stimoli e interessi artistico - culturali, il vostro stato d'animo migliori considerevolmente. Diverso se siete nati nella terza decade e avete Saturno e Plutone imbronciati e dovrete così fronteggiare piccole noie quotidiane. Per vostra fortuna il cielo piazza il duo Sole – Luna che vi aiuta a trovare le strade di razionalità, buon senso, capacità di compromesso, indispensabili per arrivare alle vostre mete. Venere vi riscalda piacevolmente i sensi, in special modo se siete nati dal 3 al 10 ottobre e se cercate l'amore vero. Se siete nati in settembre, invece, navigate in una fase affettiva di calma forse un po' piatta, ma senza annoiarvi. Proseguite volentieri i ritmi di lavoro quotidiano. Mercurio e il Sole sono entrambi positivi e vi permettono di svolgere la vostra attività con efficienza, senso del dovere e senza stancarvi un attimo. Chi abbia abbracciato una libera professione si prepari a promettenti svolte che anticipano futuri successi meritati.

Vi affacciate a questa nuova giornata di ottobre con la vostra invidiabile grinta. Plutone e Nettuno, Giove e Mercurio, senza escludere il Sole e infine la rapidissima Luna, giocano tutti nella vostra squadra. Non vi lasciate frastornare dall'emotività, sia in casa o fuori poiché vi servite di ben altre frecce al vostro arco: la vitalità creativa, l'estro e la facoltà di comunicazione che raggiungono tutti livelli eccellenti e vi consentono di agire, con uno sguardo lucido e ironico, su ogni aspetto della vostra vita. Un bel Plutone nel segno passionale del Capricorno vi investe di un'intensa carica erotica, specie se appartenete alla terza decade. Per una completa armonia c'è però anche bisogno di uno scambio intellettivo con il vostro partner che Mercurio nel vostro segno vi impone, specie se siete nati in ottobre. La vostra competenza, con Giove benevolo in Capricorno, se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 di novembre, trova l'occasione di essere messa in luce in varie circostanze questa giornata. Acquisirete ancor più autorevolezza presso i superiori e anche verso i vostri colleghi e vi preparate a una scalata che prelude folgoranti successi.

Marte nel segno amico dell’Ariete dà modo al vostro temperamento sincero di esprimersi al meglio. Tanto nella vita pratica quanto nei comportamenti in famiglia e in società, dimostrate la vostra schiettezza e la vostra affidabilità. Fate solo attenzione a Nettuno contrario, specie se siete nati nella seconda decade: rischiate di non farvi comprendere appieno dall'ambiente circostante e forse anche di essere fraintesi; impegnandovi a spiegarvi riuscirete a evitare qualsiasi equivoco. Per quanto riguarda il fitness siete favoriti nei vostri sport prediletti. Se la stagione e il luogo dove vivete lo consentono, potrete allenare le vostre gambe con lunghe traversate in bicicletta. La Luna, specie se siete nati dal 28 di novembre al 5 di dicembre, vi dona un fascino travolgente. Se siete in cerca di avventure potete contare su una fase fortunata in cui sperimentare le vostre capacità di seduzione che vi permetteranno di far colpo su diversi cuori. La serietà che vi caratterizza in campo professionale si rivela essenziale per farvi acquisire posizioni di maggior livello. Marte vi prepara a svolte importanti nella carriera, specie se appartenete alla terza decade.

La vostra proverbiale serietà caratteriale questa giornata è smentita da un tono vitale particolarmente vivace e allegro. Giove e Mercurio entrambi in splendido aspetto vi rendono ottimisti e, pur se non vi abbandonate certo ad atteggiamenti scanzonati, sarete in grado di sorridere di voi stessi e degli altri. Nettuno, benefico per i nati nella seconda decade, donerà il fiuto giusto per una buona occasione d'investimento economico. In quanto al fitness, avete un fisico in piena forma e lo esercitate in vari ambiti, sportivi e non. Sempre Nettuno nel segno mistico ed estroso dei Pesci favorisce la meditazione, lo yoga: avrete così l'occasione di esprimere la vostra personalità più autentica e trovare occasione di appagamento. Con Venere in splendida posizione non vi manca certo la sensibilità di comprendere un momento particolarmente delicato che sta vivendo la persona che avete accanto: sapete avvicinarvi con dolcezza e partecipazione emotiva. Questo in modo più incisivo se siete nati nella seconda decade. Andate forti già da questa giornata in ufficio: la vostra professione vi piace e lo dimostrate senza difficoltà. Venere in ottimo aspetto vi rende amabili e collaborativi.

Quasi completamente baciati dalla buona sorte, in questa giornata avrete a disposizione una libertà di manovra e d'azione, come a voi più piace, tanto in ambito attivo – lavorativo, quanto nella sfera privata. Saturno e Nettuno, i vostri pianeti guida, sono bendisposti, specie se festeggiate il compleanno nella terza e nella seconda decade, e vi illuminano il cammino con realismo, lungimiranza, buone prospettive per il futuro in campo professionale. Uno scattante Marte in Ariete promette invece piene soddisfazioni in campo familiare e amichevole. Un po' di moto per migliorare il fitness non può che farvi bene. Il pianeta vi dona la possibilità di misurarvi con la danza e scatenarvi nei balli di gruppo. Si prospettano appassionanti flirt se siete in cerca di amori fugaci. Marte invece, specie se siete nati nella seconda decade, consente exploit erotici anche per chi è avanti con gli anni. Sappiate approfittarne. La ripresa lavorativa vi vede un po' stanchi e annoiati. La Luna e il Sole, entrambi in buon aspetto, inaugurano un nuovo corso offrendovi risultati brillanti e dando conferme delle vostre capacità.

Proseguite il cammino di questa giornata di metà ottobre con Saturno che vi guarda benevolo dal Capricorno. La comunicazione, l’espressione fantasiosa e l'espansione affettiva saranno canalizzate positivamente da voi. In famiglia dovrete, con la vostra pazienza, trovare la soluzione per un problema che riguarda un figlio, una figlia o una sorella. Nettuno e Plutone, entrambi positivi, vi renderanno pimpanti ed energici in serata. Giove straordinariamente positivo vi stimola a muovervi in continuazione, a non star fermi un attimo. In serata, il dolce far niente può rivelarsi utile per recuperare meglio le energie. Affettuosi e delicati, con Nettuno nel vostro segno, in special modo se appartenete alla seconda decade, avete la possibilità di inseguire ambiziosi sogni o traguardi d'amore. Attenzione, però a non perdere mai la bussola della razionalità e dell'equilibrio. Oggi Saturno nel razionale segno del Capricorno vi invita alla prudenza e alla razionalità, anche se non vi piace. In special modo se siete della terza decade. I cambiamenti in ufficio sono alle porte ma ancora stentano a presentarsi in maniera chiara e definita. Urano vi invita a non anticipare i tempi, specie se siete nati nella prima decade.