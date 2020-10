Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 ottobre segno per segno

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale è tra i più fortunati di oggi? Scoprilo con l’oroscopo del giorno di Sky

Marte, vostro nume tutelare, sempre in buon aspetto, vi apre a una giornata di soddisfazioni personali e familiari, specie se appartenete alla terza decade. Espansivi e spiritosi, entrate facilmente in contatto con gente nuova, con cui riuscite a stabilire legami di sincera amicizia. Marte dona verve, prontezza di spirito, capacità di facilitare ogni situazione. La configurazione astrale fortunata per quanto riguarda la passione facilita la vostra vita affettiva che ne risente positivamente, specie se appartenete alla prima decade. Aumenta la vostra capacità di essere ricettivi verso la persona amata, diminuiscono alcune ansie possessive, se si erano avvertiti problemi in tal senso. Molto favoriti sono gli Arieti nati nel mese di marzo, che avvertiranno più di altri che l’aria dei loro amori e delle loro passioni è cambiata. Oggi in ufficio dovrete sopportare qualche piccola seccatura. Ma attivando il vostro spirito combattivo riuscirete poi a buttarvi alle spalle ogni fastidio. Successi consistenti per tutti gli Arieti liberi professionisti che festeggiano il loro compleanno nella terza decade.

Nettuno in Pesci, se siete nati dal 9 al 12 maggio, vi promette una giornata in cui sarete sempre più attivi e sicuri di voi stessi nel perseguire alcune ambiziose mete personali e professionali. Giove, in aggiunta, sostiene i nati nella seconda decade, i quali si misureranno in sfide di un discreto livello. Il vento dell'evoluzione vi attraversa e vi consente risultati di tutto rispetto. Il corpo celeste vostro nume tutelare, Venere, continua ad essere vostra amica dalla Vergine e vi regala momenti romantici da spendere con la persona che vi sta accanto. Mercurio, però, è negativo: per alcuni di voi possono saltare improvvisamente le programmazioni last minute di varie iniziative in coppia o anche semplicemente le romantiche cene al lume di candela. Niente di preoccupante, recupererete nei prossimi giorni. Un Plutone in aspetto ottimale vi consente un rapporto fluido e collaborativo con i colleghi con cui si realizzano scambi di esperienze e interventi in armonia. Vi giungono discreti e inaspettati introiti, come extra dalla vostra attività.

Con il Sole nel segno d’Aria della Bilancia costantemente al vostro fianco, la vostra verve è in uno stato di grazia. Potrete contare sulla battuta pronta e su una capacità di captare tutto quel che si svolge attorno a voi, tanto che poco o nulla vi potrà sfuggire. Nel concerto planetario la Luna nel volubile Cancro: dovrete fare un po' di attenzione a non lasciarvi andare con spese allegre e nel classico shopping selvaggio. Un effervescente Marte in Ariete vi mantiene in splendida forma, specie se siete nati nella terza decade. E godendo delle vostre attività fisiche preferite, come il nuoto. Nei sentimenti la perfezione non esiste. Avete ancora Nettuno contrario, specie se siete nati dal 9 al 13 giugno, che vi può non far sentire appieno tutte le vibrazioni dell'amore. In serata potete ristabilire però sintonie inaspettate: e preparare il vostro cuore a captare ogni piccolo fremito della persona che avete accanto da lungo tempo. Pianeti dispettosi se appartenete alla terza decade vi provocano qualche disaccordo nell'ambiente di lavoro. Sarà un Marte conciliatore a darvi le soluzioni diplomatiche per uscirne in modo agevole.

Prospetto astrale in cui assaporate pienamente i favori del pianeta blu del sistema solare, Nettuno, che dal segno dei Pesci continua a rivoluzionarvi la vita da un punto di vista materiale, morale, amoroso. Intanto la giornata scorre nel modo in cui a voi più piace: con placidità e in armonia con gli affetti sinceri. Mercurio e Venere vi tengono fedele compagnia e assicurano una condivisione con familiari e amici. Con soddisfazioni che provengono in particolare, da figli, fratelli, nipoti. Non vi potete lamentare neanche sotto il profilo economico, dove godete di un moderato benessere. La vostra dolcezza autentica è la giusta componente per vivere una giornata memorabile con la vostra metà. Venere e Luna, vostre madrine ideali, si alleano tra Vergine e in congiunzione in Cancro per farvi immergere in un'atmosfera da favola. I pianeti vi aprono nuove fruttuose occasioni lavorative. Se siete liberi professionisti scoprite la possibilità di trovare nuovi clienti in circostanze piacevoli come cene con amici e feste. Tutto questo più in evidenza se siete nati tra il giorno 26 del mese di giugno e il 3 di luglio.

Dinamismo è la parola chiave di questa giornata d’ottobre, che percorre ogni settore della vostra esistenza, dagli affetti alle cerchie di amicizie, dalla vita attiva agli interessi. Il Sole intreccia un aspetto che si riflette su di voi Leoni come iniezione di energia personale, ma anche contributo della fortuna per ogni vostra iniziativa, specie se siete nati nel mese di agosto. In famiglia, con le amicizie vecchie o nuove, sarete riconosciuti come veri leader. Ma non smettete di irradiare il vostro inesauribile calore umano, il vitalismo e il fascino magnetico, irresistibile sugli altri. Riempite la vita della persona amata con la vostra carica di entusiasmo. Urano negativo e il Sole benefico contribuiscono tuttavia a rendervi troppo imperativi, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nell’ultima decade. Ricordate che in amore l'ascolto è l'ingrediente essenziale di una buona intesa. La Luna nel segno del Cancro può contribuire a farvi avere un rapporto col denaro un po’ troppo espansivo. Fate attenzione alle spese, piccole e grandi, specie se il vostro compleanno capita nel mese di luglio.

Fase positiva da attraversare e godere tutta d'un fiato. Mercurio, il vostro astro prediletto, vi dona verve, senso dell'umorismo, desiderio di ampliare i contatti sociali e mondani, coltivare con la vostra consueta cura quelli già esistenti. Il pianeta vi fa sintonizzare molto bene con amici, parenti, conoscenti, riuscendo ad anticipare le mosse o i pensieri di altri con discreta facilità. Perfetti in un'armonia di fisico e di spirito, godete del passaggio di Giove e Venere che vi daranno un look magnifico, specie se siete nati in settembre. Solo Nettuno è contrario: non vi strapazzate troppo in sport e attività stancanti, specie se siete nati nella seconda decade. Venere è una vostra potente alleata e vi rende irresistibili. Voi, con la vostra tipica modestia, fate finta di nulla, ma i vostri successi, specie se siete single, sono sotto gli occhi di tutti! Lanciatevi un po’ di più verso imprese che hanno il sapore della vittoria. Una instancabile vitalità la vostra, e che vi fa stare anche in questa settimana al lavoro con un piglio energetico invidiabile. Un munifico Giove Capricorno vi ricompensa poi delle vostre dure fatiche con discrete entrate economiche.

È una giornata in cui Mercurio nel buon vicino Scorpione innalza in voi il senso dell’umorismo, la vostra lucidità intellettuale, il gusto per la socialità. Venere intanto rende più morbido e conciliante il rapporto con l'ambiente circostante. Si sciolgono le vostre emozioni e vi portano a dare voce alle esigenze del vostro cuore. Se siete in cerca dell'anima gemella gli astri vi donano interessanti opportunità di scelta che si prospettano in modo imprevisto, specie se festeggiate il compleanno in settembre. Tenete d’occhio inviti a feste, a compleanni, a eventi mondani. Vari pianeti veloci fanno inoltre innalzare il livello del vostro entusiasmo, accendendo le nuove passioni o colorando di vivace intensità i vecchi amori. Nell’intimità dell’alcova Venere vi regala un'atmosfera lieta e armonica. Siete liberi professionisti e lavorate anche oggi? Sole e Mercurio vi fanno organizzare i progetti futuri che avete in mente con competenza, saggezza e passione. In special modo se siete nati nella prima e nella seconda decade.

Un quadro astrologico che diventa di giorno in giorno sempre più positivo. È la Luna positiva nel Cancro ad annunciare un cambiamento di scenario per voi molto positivo. Giove, pianeta dell’ottimismo, della fortuna, della soddisfazione degli appetiti, vi sta portando novità positive che toccano un po’ tutte le sfere della vostra vita. Continuando un periodo prospero sotto tutti i punti di vista, specie se siete nati in novembre. Venere in Vergine fa piovere i suoi benefici influssi su di voi. Vi distinguerete con il partner per la vostra agilità mentale, l'astuzia e il senso dell'umorismo. In casa e nell'ambito amicale sarete capaci di intrattenere e divertire. Anche Nettuno dagli amici Pesci, se siete nati nella seconda decade, fa la sua parte e vi regala una carica di bell'entusiasmo in amore. Approfondite il rapporto di coppia, ritagliandovi spazi diversi al di fuori di una frequentazione con famiglia e amici. Venere vi suggerisce tuttavia di esprimere con più vigore il vostro sentimento d'amore. Non vi curate delle critiche in ufficio e andate avanti per la vostra strada con coerenza e senso di responsabilità.

Forze planetarie attive, energetiche, propositive sono dalla vostra parte, specie se festeggiate il compleanno nella terza decade. La costruzione paziente, intelligente, tenace di progetti futuri è in primo piano. Quasi a fare da contraltare le forze dell'espansione, della ricerca del piacere, dell'avventura rappresentate da Nettuno, transitano, temporaneamente, a vostro sfavore, specie se appartenete alla seconda decade. Alcune vostre brillanti ambizioni richiederanno momentanee rinunce. Ma saranno limitazioni pensate e programmate in vista di prossimi sicuri successi. Non vi accorgete quest’oggi che gli interessi esterni possono in qualche modo distogliervi dal legame di coppia, che invoca invece la vostra amorevole cura e la costante dedizione. Interferenze esterne possono, a vostra insaputa, contrariare il partner. Alzate le antenne, la Luna potrebbe farvi percepire l’umore della vostra dolce metà. Non vi date pensiero se non tutti vi apprezzano come meritereste nel vostro lavoro: Saturno è il vostro asso nella manica, specie se festeggiate il compleanno in dicembre e, nel giro di qualche mese farete ricredere chi adesso vi sta considerando in un modo sbagliato.

Mercurio positivo fa innalzare il livello dell’ottimismo, dell’umorismo, rendendovi più entusiasti e rilassati, specie se siete nati tra il 30 dicembre e il 3 gennaio. Il pianeta dell’allegria, della socialità, della ricerca della conoscenza, positivo per il vostro segno, vi solleva da preoccupazioni recenti che vi avevano tenuto in tensione nei giorni scorsi. Gratificati da Giove in congiunzione nel vostro segno, potete conquistare, con discreta facilità, cuori che da tempo erano solitari, specie se siete in cerca dell’anima gemella. Uno slancio vitale prorompente accompagna i vostri movimenti e non vi fa difetto un magnetismo a prova di bomba. E questo è uno degli ingredienti essenziali del vostro successo in amore. Favoritissimi sopra tutti gli altri i nati in dicembre. Plutone molto benefico stimola la sicurezza in voi stessi in campo professionale se anche oggi lavorate, specie se appartenete alla terza decade: le vostre capacità sono sotto i riflettori; siete sotto esame, ma la cosa non vi preoccupa, anzi vi dà l'occasione per far vedere quanto valete.

Quadro dei transiti di questa giornata sereno – variabile. Marte è sempre vostro fedele alleato e vi regala una verve mentale e un’energia trascinante capace di catturare chiunque, specie se siete nati in gennaio. In famiglia riuscite a essere il centro di scambi, confidenze di figli, nipoti, cugini. Avete la capacità di mescolare magicamente il fascino erotico con la simpatia. Marte è il paladino dei vostri successi amorosi se siete ancora single e in special modo se siete nati dal 12 al 16 di febbraio. Il team Plutone - Saturno invece è il responsabile celeste di una ritrovata intimità se siete in coppia e se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Mercurio oggi non è positivo e dunque lo Zodiaco vi invita a moderare le spese poiché potreste trovarvi nella condizione di far fronte a imprevisti di varia natura. Niente di grave, ma un po’ più di prudenza nel maneggio del denaro non guasta. In particolare se festeggiate il compleanno dal 29 di gennaio al 5 febbraio, non vi fate incantare da investimenti azzardati e guadagni facili.

Transito astrologico di tutto rispetto per voi è quello di Mercurio nel segno alleato dello Scorpione. Il pianeta resterà vostro fidato compagno per venti giorni rallegrandovi le giornate e contribuendo a rendervi i trionfatori in assoluto in campo mondano e se avete attività che richiedono intensi scambi sociali. Per il momento ne sentirete gli influssi benefici se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade. La Luna transita in posizione estremamente positiva nel segno amico del Cancro. Se il partner fa i capricci, opponete la dolcezza del vostro carattere. La vostra tenerezza è infatti il fiore all'occhiello che portate nel rapporto d'amore. Nettuno nel vostro segno dà contenuto e spessore alle vostre storie, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Vi adattate a un clima mutato tra i colleghi in ufficio se pure oggi di sabato lavorate, senza farvi particolari domande: vi gioverà in futuro. Ottimo momento per chi svolge una libera professione.