Giochi con me?

Una settimana di soli libri. Pensiamo alle vacanze, a come trascorrere il tempo sotto l'ombrellone o in montagna all'ombra di una vecchia quercia... in compagnia di un meraviglioso libro che ci porterà, ancora una volta, ad esplorare mondi fantastici e a scoprire, ad esempio, tutti gli animali estinti e quelli da salvare. Oppure a conoscere la bambina che ha costruito Frankestein o al castello della Regina d'Inghilterra dove un misterioso ladro....

MAC B. IL CRIMINE IMPOSSIBILE di Mac Barnett Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 8 anni Qualcuno ha rubato i Gioielli della Corona: di nuovo! Ma come ha fatto a introdursi nella stanza che li custodiva, chiusa a chiave e presidiata da due guardie? Questa è una missione per Mac B. (di nuovo…): quando il ragazzino riceve la telefonata dalla regina d’Inghilterra in persona non può che dire sì. Riuscirà il nostro eroe a scoprire il colpevole? https://www.terre.it/prodotto/nome-in-codice-mac-b-il-crimine-impossibile/

LEGA ANTIBULLI di Igor De Amicis e Paola Luciani Ed. Lapis Età consigliata: da 10 anni Tutte le mattine l’undicenne Arnold finge di essere affetto da rarissime malattie tropicali per non andare a scuola. E come dargli torto? Lì lo attendono bulli come Calzino Joe, noto per aver rinchiuso decine di malcapitati nell’armadietto delle scope con in testa un cappellino di lana. Dopo l'ennesimo dispetto, però, Arnold riceve un bigliettino “Ti aspettiamo oggi pomeriggio alla vecchia palestra di Hudson Street!”, sul retro una maschera da supereroe rossa e una sigla misteriosa. La curiosità è troppa! Arnold si presenta all'appuntamento. Conosce così la Lega Anti Bulli, dalla quale apprenderà le tecniche di autodifesa di cui ha bisogno. Non solo! Arnold creerà un impavido alter ego, capace di neutralizzare i bulli e aiutare i più deboli. https://www.unilibro.it/libro/de-amicis-igor-luciani-paola/il-lottatore-mascherato/9788878747562

LA RAGAZZA CHE CREÒ FRANKENSTEIN di Linda Bailey e Mary Jùlia Sardà Età consigliata: da 5 anni Mary è una sognatrice. Immagina cose mai esistite, costruisce castelli in aria. Questa è la sua storia: la storia di come nasce una scrittrice e di come si dà vita a una leggenda. Un racconto da brividi, un antico castello, una creatura senza vita, incredibili scoperte scientifiche e una notte di tempesta. Sono que-sti gli elementi che Mary, a soli diciotto anni, cuce insieme con ago e filo per dare vita a un personaggio indimenticabile e a uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi… frankenstein. Uno splendido albo illustrato che racconta la storia dell’autrice e inventrice della “creatura” più mostruosa e al contempo triste di tutti i tempi Mary è una sognatrice. Immagina cose mai esistite, costruisce castelli in aria. Questa è la sua storia: la storia di come nasce una scrittrice e di come si dà vita a una leggenda. Un racconto da brividi, un antico castello, una creatura senza vita, incredibili scoperte scientifiche e una notte di tempesta. Sono questi gli elementi che Mary, una ragazza di soli diciotto anni, cuce insieme con ago e filo per dare vita a un personaggio indimenticabile e a uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi… FRANKENSTEIN… https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/mary-la-ragazza-che-creo-frankenstein/

ATLANTE DEGLI ANIMALI ESTINTI E DA SALVARE di Nikola Kucharska Ed. Mondadori Età consigliata: da 8 anni Scoprire come erano fatti l’uro e il cotilorinco preistorico? Quando si sono estinti i dinosauri? Quando sono scomparsi la tigre dai denti a sciabola e il dodo? Troverete le risposte a queste e molte altre domande tra le pagine di questo atlante magnificamente illustrato che vi condurrà alla scoperta degli animali estinti. Inoltre potrete trovare le specie più rare e in pericolo di estinzione di anfibi, rettili, uccelli, mammiferi e insetti, per conoscerle e provare a salvarle. https://www.mondadoristore.it/Atlante-animali-estinti-da-Nikola-Kucharska/eai978880472347/