Oroscopo di oggi 25 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 maggio.

Date il buongiorno a questo luminoso mattino di primavera provvisti di tutto il vostro entusiasmo. Siete single ma vi sentite nella condizione di mettere fine a questo vostro stato? Un contatto che state avendo con una persona lontana, apre il vostro cuore e vi fa programmare un incontro. Sul lavoro le fatiche passate vi hanno fatto acquisire una nuova consapevolezza e la percezione di un nuovo senso della responsabilità, che ora in voi dimora stabilmente. È Saturno a darvi spalle abbastanza forti per raggiungere posizioni di eminenza da gestire con la vostra regale disinvoltura, da Arieti di razza.

Contate questo nuovo giorno sulla protezione celeste di un benefico Mercurio, che espande la vostra vita sociale e favorisce lo svolgimento sereno dei rapporti con la famiglia. L’armonia di coppia che sperimentate, se siete amanti di lungo corso, vi dona una grande soddisfazione. Se fate un’attività indipendente uno splendido Nettuno vi fornisce oggi quegli strumenti insoliti e creativi che vi permetteranno di ottenere risultati diversi e più intriganti dei vostri concorrenti.

Una giornata che si può definire abbastanza soddisfacente per voi, con una vivace e benevola Luna che occupa il segno buon vicino del Cancro. Se siete in coppia vi accostate con più intensità alla persona amata, se invece il vostro cuore è ancora solitario, non vi lasciate scappare l’occasione di un nuovo incontro che coltiverete con curiosità. Mercurio è il vostro sponsor celeste e, se fate un lavoro collegato con la comunicazione o con la legalità e la giustizia, vi inonda di benedizioni.

La Luna nel vostro segno vi dona armonia familiare. La forma psicofisica si rivela oggi ottimale. Non struggetevi più di tanto se alcuni amori passano: altri vi attendono al varco. In ufficio riuscite a distinguervi, per il vostro tocco sempre così differente, ma risolutivo, sempre così delicato, ma insieme fermo e deciso.

Una comitiva di pianeti si occupa in ogni caso di sostenervi, dandovi una forma fisica eccellente unita a una bella sveltezza mentale. Le coppie stabili hanno un momento di rinnovato eros che Urano stimola e favorisce. Nel caso siate invece single la Luna nel segno vostro amico buon vicino del Cancro, vi galvanizza nelle avventure passeggere e impreviste che tanto vi sorprendono e vi piacciono. Il Sole e Luna sono le forze planetarie che vi consentono un’ascesa professionale di prim'ordine, sia che abbiate un’attività autonoma o svolgiate un lavoro dipendente.

Un gruppo di pianeti vivaci e positivi rispetto al vostro segno vi colora questo nuovo giorno di piena primavera. Siete pronti per una stagione di successi amorosi senza precedenti? La Luna nel punto di eccellenza, il Cancro, vi sta predisponendo il terreno ideale per appassionanti scorribande amorose. Ottimo periodo per lo spirito infaticabile: ogni attività che farete si rivelerà fruttuosa. In particolare se siete nati dal 15 al 18 settembre godrete in letizia dei risultati ottenuti nel presente e sapete intimamente che “il meglio deve ancora venire”.

Brillate della vostra più intensa simpatia e del fascino più spiritoso, che potete mettere in luce piuttosto agevolmente. In amore vi dichiarate con chi vi ha incatenato il cuore e non avete nessuna paura di fare un volo senza rete. Avete abbracciato una libera professione? Mercurio vi sorride dal segno amico dei Gemelli e vi consente di adottare una strategia vincente, basata sulla logica dei fatti concreti per i vostri progetti futuri, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 16 e il 19 di ottobre.

La nuova giornata vi riserva il chiaro appagamento di molti vostri desideri, specie se festeggiate il vostro compleanno in novembre. Adagiati su preziose sicurezze, conquistate spazi con pazienza e tenacia, sapendo bene che “chi ben siede non si alzi”. In amore, malgrado il momento non sia proprio esaltante, alcuni dei vostri sogni nascosti nel cassetto Nettuno li farà realizzare, poiché il vostro “cuore affamato” capirà finalmente di volersi nutrire di emozioni uniche. Sul lavoro, Urano contrario non vi fa arrivare per il momento introiti da voi attesi.

Se è vero che il “il riso fa buon sangue”, il buongiorno si vede dal mattino e il buonumore si accompagna all’ottima salute di cui godete. Le novità sentimentali sono dietro l’angolo, attendono solo di essere colte, specie se festeggiate il vostro compleanno a dicembre! E una crescente allegria contagia il vostro cuore irrequieto, che si abbandona a fugaci tentazioni. Un buon accordo tra di voi e i capi in ufficio vi fa comprendere che non vi eravate sbagliati tempo fa, quando avevate fatto un giusto esame del loro operato.

Un quadro un po’ altalenante per voi questa giornata di fine maggio. Di fronte ai capricci e a un pizzico di sregolatezze che vedrete manifestarsi nel vostro partner, sarete pacati e col cuore fermo, sempre costante. Nella stragrande maggioranza dei casi, vincerete voi alla fine. La Luna nel segno ostile al vostro del Cancro vi rema un po’ contro dandovi nervosismi immotivati con i colleghi e qualche carico di impegni di troppo. La fatica, in realtà non vi spaventa, siete il segno più operoso dello Zodiaco insieme a pochi altri, ma volete anche che i vostri risultati siano adeguatamente stimati e rispettati.

Cominciate questa bella giornata di primavera pervasi da un luminoso ottimismo. In particolare, se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 28 di gennaio, avrete modo di respirare un’aria nuova, capace di farvi sentire completamente rinati e poi anche farvi ritrovare trasformati intimamente. È la Luna la regista della vostra fortuna nei sentimenti: il luminare femminile dirige le vostre scelte su una tattica studiata verso chi vorrete conquistare, evitandovi inciampi nel caso doveste incorrere in decisioni sbagliate o abbagli. Novità in ufficio vi favoriscono. Una committenza che può interessare la vostra azienda chiama in causa direttamente le vostre abilità e competenze specifiche.

Gioco dei transiti che mostra un crescendo positivo per il vostro segno. In amore, Plutone e Nettuno sono i vostri benefattori celesti, aprendovi la strada di conquiste sensazionali, specie se siete nati in marzo. Puntate piuttosto in alto se siete single e non fate male. Se avete un rapporto di coppia stabile vi proiettate su significativi progetti per il futuro. Se ancora non siete sposati, è possibile che il profumo di fiori di arancio aleggi nell’aria, specie se siete nati dal 9 al 15 di marzo. La vostra abilità diplomatica vi fa giungere a un accordo con un collega di lavoro con il quale avevate avuto un leggero screzio nei giorni scorsi.