Scuola: prosegue confronto tra ministero e sindacati su sicurezza

L’incontro di ieri con il Capo Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie del ministero dell’Istruzione, con la presenza di rappresentanti del commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza e del ministero della Salute, è servito per alcuni chiarimenti tecnici sui test sierologici che saranno volontari, non invasivi e affidati ai medici di base. Lo si legge in un comunicato dei sindacati della scuola.

Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams hanno chiesto unitariamente chiarezza su risorse, organici, precariato e regole da adottare. L’Amministrazione si è impegnata ad avviare riunioni di tavoli tematici a partire dalla prossima settimana, continua il comunicato - convenendo sulla necessità di uno specifico provvedimento legislativo. Sull’andamento del confronto, che proseguirà in vista della definizione di un Protocollo di sicurezza tra amministrazione e sindacati, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams terranno nei prossimi giorni una conferenza stampa.