Coronavirus: Fondoprofessioni, ecco formazione a distanza

In coerenza con quanto previsto dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri, per il contrasto della diffusione del Covid-19, Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale degli studi professionali e delle aziende collegate, ha comunicato la sospensione delle attività formative d’aula finanziate. Il Fondo però rilancia, consentendo la trasformazione delle attività d’aula in formazione a distanza, per favorire la più ampia partecipazione dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende aderenti. Si tratta di una novità nell’ambito dei Fondi interprofessionali, resa necessaria dagli eventi di questi giorni.

I commenti

“La formazione a distanza - commenta il presidente di Fondoprofessioni, Marco Natali - nella fase dell’emergenza Covid-19, darà continuità all’aggiornamento del personale, indispensabile per tutte le categorie professionali, chiamate a nuovi adempimenti e alla riorganizzazione del lavoro”. Prosegue, inoltre, l’invio al Fondo delle domande di finanziamento per la formazione del personale. Nello specifico, possono essere inviate nuove domande a valere sugli Avvisi 02/20 e 03/20 1° Sportello, per un totale di 2 milioni di euro.

Ma non solo. Infatti, sono già approvati nuovi Avvisi, che saranno pubblicati nelle prossime settimane sul sito www.fondoprofessioni.it, per un budget di oltre 700 mila euro. “Il nostro Fondo interprofessionale intende fare la sua parte in questa fase delicata per il Paese, favorendo la più ampia fruizione dei corsi finanziati e immettendo nuove risorse nel circuito della formazione”, aggiunge il vicepresidente del Fondo, Paolo Andreani.