Coronavirus, sui social si diffonde l'hashtag anti-razzista #IoNonSonoUnVirus

Una vera e propria campagna a supporto delle persone asiatiche che in questi giorni stanni subendo, non solo in Italia, episodi di intolleranza perché associate al virus cinese. Su Twitter sono in tanti a fotografarsi con un cartello in mano o a esprimere solidarietà