A14, 7 km di coda in Abruzzo verso sud

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 31 GEN - Ancora code sull'autostrada A14, stavolta in direzione Sud, nel tratto tra Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Pescara Nord, nonostante la riapertura del viadotto 'Cerrano' ai mezzi pesanti: proprio a causa delle limitazioni imposte sul ponte dall'autorità giudiziaria si sono creati rallentamenti e incolonnamenti fino a 7 chilometri. Sempre come conseguenza dei provvedimenti del gip di Avellino resta chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in uscita per chi proviene da nord e in entrata per chi è diretto verso nord. Il casello è bloccato dal 7 dicembre scorso. Monitora la situazione viabilità il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.